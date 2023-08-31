Планерка с покупателями: запасаемся сезонными овощами

Откуда осенний урожай поступает в гастрономы Красноярска? Могут ли жители покупать картофель мешками «про запас»? Какие социальные акции действуют осенью, и что нового и интересного приготовили к учебному году?

На эти и другие вопросы слушателей в нашей традиционной рубрике «Планерка с покупателями» на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM отвечали руководитель направления «Фрукты и овощи» гастрономов «Красный Яр» Елена Шевцова и руководитель отдела внешних коммуникаций гастрономов «Красный Яр» Таисия Голубева.

- Осенняя пора для многих – это копка картошки и сбор урожая на даче. Тем более сейчас все больше молодежи втягивается в «дачинг». Такое увлечение садом-огородом как-то сказывается на продажах овощей, которые можно вырастить самим? Люди не перестали покупать в магазинах картошку?

- Конечно, можно говорить о тренде возвращения к дачам, к дачной жизни. Но на природе всегда лучше отдыхать, чем работать! И многие красноярцы давно поняли, что можно покупать овощи недорого, без особых затрат для семейного бюджета. Уже не первый год мы проводим в начале сентября так называемую «Овощную ярмарку». Это возможность для наших покупателей приобрести запас картофеля, моркови и свеклы на зиму. Посчитайте, сколько можно вложить денег и усилий на выращивание собственного урожая: нужно купить семена, доехать до дачи (а это тоже затраты – бензин или стоимость билета на электричку), потратить свое время и силы. Время, между прочим, ресурс не возобновляемый, то есть, можно сказать, бесценный. А если спину сорвешь, сколько денег уйдет на мази и лечение? Да выгоднее просто купить овощи в магазине!

Мы сотрудничаем прекрасным местным производителем – компанией «Дары Малиновки», которые в нашем же регионе выращивают все эти овощи. Возделывать овощные культуры на больших полях, в больших объемах, обрабатывать их при помощи техники, комбайнов все же дешевле, чем использовать ручной труд дачника.

В этом году сельхозтоваропроизводители урожай собрали раньше. И уже сейчас можно закупить мешками корнеплоды свежего урожая по очень доступной цене. Нужен килограмм – покупайте килограмм, нужно 15 мешков – пожалуйста! У администратора любого магазина наших сетей можно сделать предварительный заказ, и продукцию привезут со склада – упакованную, взвешенную.

А теперь о ценах. Килограмм за 16,9 рублей: картошки (мешок 30 кг 507 рублей), моркови (мешок 20 кг 338 рублей) или свеклы (мешок 20 кг 338 рублей). Ярмарка стартовала 29 августа и продлится до 13 сентября. Это социальная акция, которую мы уже третий год делаем совместно с нашим поставщиком специально для жителей региона.

- Многие выращивают картофель еще и из-за вкусовых качеств – свой и рассыпчатее, и полезнее. А какие сорта предлагают в магазинах?

- «Дары Малиновки» - предприятие достаточно известное среди потребителей, единственное за Уралом аккредитованное семеноводческое хозяйство. В хозяйстве выращивают картофель высоких репродукций, т.е. подбирают сорта высоких вкусовых качеств. Сорта разнообразные: Гала, розовый Ред Скарлетт, Тулеевский. Вообще картофель – самый популярный корнеплод среди наших покупателей. Каждую овощную ярмарку, уже третий год, мы видим, что спрос на него увеличивается, растут объемы продаж. Приглашаем всех на овощную ярмарку в наши магазины!

- Кроме картофеля, морковки и свеклы, что еще можно купить с выгодой?

- Сейчас идет сезон заготовок. Так, у нас действует акция на перец Ласточка – красный, зеленый. Его мы привозим из Алтайского края, можно сказать, тоже свой, местный, не импортный. Есть недорогие помидоры черри, слива. Кстати, многим понравилось готовить вяленые томаты и вяленые сливы, наши овощи и фрукты прекрасно для этого подходят! Еще мы вступаем в осенний сезон винограда. Скоро на полках появится хурма, уже сейчас можно купить инжир. И, конечно, начинается сезон яблок – яблоки поспели в Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, в Воронеже. Мы готовы предложить их нашим покупателям!

- Осень – это не только урожай, но еще и 1 сентября. День знаний, который празднуют все – школьники, их родители, учителя. Расскажите, что приготовили к этой дате?

- К 1 сентября наш кондитерский цех приготовил праздничные торты и десерты для юных отличников, их друзей, учителей и родителей. Торты «КремМа» - «Клубнично-банановый бисквит», «Сникерс с нежным суфле», «Молочная девочка с клубникой». А еще набор десертов в стаканчиках: «Красный бархат» и «Йогурт». Осень - сезон чаепитий, кофепитий, поэтому в сентябре грядет обновление линейки десертов. Скоро можно будет пробовать пирожные «Молочная птичка» и «Шоколадное с муссом», а к середине сентября появятся песочные пироги с начинкой из черники и брусники от нашей торговой марки «Во все сладкие». Ну и, конечно, не будем отрицать тот факт, что большинство людей закупает канцелярию и прочие аксессуары для школы 31 августа. Здесь мы тоже готовы прийти на помощь родителям школьников. И в дискаунтерах, и в гастрономах сейчас большие распродажи до -50%. Канцелярия классная – и обложки для книг, и папки, и забавные ручки, и мешки для сменки и даже классные рюкзаки. Все это можно с выгодой для себя купить в магазине у дома.

- Следующим насущным вопросом после сборов в школу становится экономия семейного бюджета. Ждать ли покупателям «Красного Яра» и «Батона» специальных акций и скидок?

- С нашими покупателями мы живем в одном ритме уже более 25 лет и, конечно, заранее специально готовимся к каждому периоду. Поэтому еще летом в гастрономах появились красно-оранжевые ценники Выбирай/Экономь. Почти 300 наименований товаров во всех категориях для наших рациональных покупателей. Это не только ноунэймы, но и продукция известных марок. Много свежих продуктов от местных производителей - курица, молочная продукция и многое другое. Кроме того, если раньше в дискаунтерах у нас был достаточно узкий список социальных товаров «Самая цена», то теперь это в три раза увеличившийся перечень продуктов, отмеченный ценником «Выбор хорошей хозяйки». Если обратили внимание, в «Батонах» тоже стали появляться акции. И мы о них рассказываем теперь не только в соцсетях, чтобы донести информацию до максимально широкой аудитории.

И самое главное в сентябре – это то, что предлагает программа лояльности «Премия». Это начисление бонусов премии на все и даже на акционные товары! А также повышенный процент начисления бонусов на выбранные вами наборы категорий. Например, на фрукты и овощи, кстати, на готовые блюда собственного производства, на охлажденное мясо птицы. Но есть важное условие: чтобы пользоваться этими профитами необходимо установить мобильное приложение «Премия». Зарегистрироваться в нем (указать номер телефона, дату рождения и электронную почту), выбрать наиболее удобный для вас набор категорий. Тот, кто пройдет этот незамысловатый квест, в сентябре будет в плюсе. Тем более, каждую пятницу сентября мы будем разыгрывать по 5000 бонусов премии среди тех, кто выбрал свой набор категорий. Так что с «Красным Яром» и «Батоном» можно не только экономить, но и зарабатывать!

Слушайте «Планерку с покупателями» на Радио «Комсомольская правда».

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