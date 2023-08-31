На одном дыхании: как прошел фестиваль «Столица здоровья» в Минусинске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году фестиваль «Столица здоровья» проходит в 10 городах Енисейской Сибири. И в каждом городе – два особенных события для людей разных возрастов. Это фирменный семейный праздник «Комсомолки» «Карапузы, на старт!» для малышей от 8 месяцев до 4,5 лет, первые в их жизни спортивные соревнования. Конечно же, с медалями, дипломами и подарками.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Людей серебряного возраста мы приглашаем на образовательную площадку с лекциями о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах, с дегустациями, презентациями и профилактическими осмотрами. Все участники получают в подарок журнал «Серебряный возраст», который подготовлен специально для фестиваля.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Енисейск, Канск, Назарово, Ачинск, Абакан уже были «Столицами здоровья». Но Минусинск все же особенный. За неделю до фестиваля «Столица здоровья» город отпраздновал свое 200-летие. К юбилею готовились несколько лет, благоустраивали улицы и площади, многие исторические здания начали вторую жизнь, в городе появился бассейн. Его минусинцы ждали давно.

Диагностика остроты зрения – одна их самых популярных площадок фестиваля «Столица здоровья» Фото: Мария ЛЕНЦ

Советы специалистов: плавание и правильное питание

Глава Минусинска Андрей Первухин Фото: Мария ЛЕНЦ

На образовательную площадку фестиваля пришел глава Минусинска Андрей Первухин, кстати, кандидат в мастера спорта по плаванию:

- Я адепт плавания, и когда стал главой города, обратил особое внимание на проект бассейна. Первоначально это была изба-купальня с тремя саунами, мы переработали концепцию, стоимость возросла со 140 до 340 миллионов, но теперь в Минусинске, в котором никогда не было бассейна, можно проводить соревнования российского уровня. Теперь это наша гордость! Есть здесь и тренажерные залы, и отдельная чаша для маленьких детей. Уже осенью начнут работать детские группы с 3-4 лет. Плавание очень полезно и для развития малышей, и для их безопасности - они научатся держаться на воде, это очень важно.

- А для пенсионеров будут льготы? – этот вопрос зал задал практически хором.

- Все решения требуют времени, но наша позиция однозначная: нужно не только деньги зарабатывать, но и работать для здоровья людей. В сентябре будем решать вопрос по льготному посещению бассейна. Кстати, к юбилею мы завершили реконструкцию стадиона «Электрон», подремонтировали стадион «Строитель». Минусинск – спортивный город! А стремление к здоровому образу жизни – часть жизни любого человека. Секрет долголетия – в живом общении, активности.

Руководитель Центра здоровья и медицинской профилактики Минусинской межрайонной больницы Августа Ракке прочитала лекцию о рациональном питании Фото: Мария ЛЕНЦ

И, конечно, в правильном питании. О правилах, которые соблюдать совсем несложно, рассказала руководитель Центра здоровья и медицинской профилактики Минусинской межрайонной больницы Августа Ракке. Вот только несколько советов профессионала:

- По калорийности нужно разделить прием пищи так: 30% на завтрак, 45% на обед и 25% на ужин.

- В течение дня можно делать два перекуса из овощей, фруктов, кисломолочных продуктов.

- Каждый день в рационе должно быть не менее 500 граммов овощей и фруктов (без картофеля!).

- Необходимая для организма человека Омега-3 содержится не только в жирной рыбе, но и в семенах льна и льняном масле. Семена льна нужно обязательно измельчить, иначе они бесполезны.

- Норма чистой воды в сутки – 30 мл на 1 кг веса.

Главные помощники на фестивале «Столица здоровья» – волонтеры-медики Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще больше фото образовательной программы фестиваля, которая состоялась в Центральной городской библиотеке Минусинска им. А.С. Пушкина, смотрите тут

«…немного страшно, но интересно!»

Минусинская помидорка – одна из самых юных участниц фестиваля «Столица здоровья» Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Для малышей «Карапузы, на старт!» - первые в жизни спортивные соревнования. Конечно, волновались и готовили костюмы мамы и папы, а для детей это просто праздник.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот какие отзывы написали родители: «Спасибо организаторам за такой классный семейный праздник! Очень здорово, что такие малыши уже смогли принять участие в своих первых в жизни веселых стартах», «Огромное спасибо за чудесное мероприятие. Масса впечатлений и позитивных эмоций!», «Это наш первый опыт, но было здорово и интересно», «Нашей Олюшке было немного страшно, но интересно, с медалью до сих пор расстаться не может, не снимает, говорит, это же мне подарили», «Какой же замечательный праздник получился, пролетел на одном дыхании. Самые искренние слова благодарности организаторам», «Семья Человека-Паука благодарит организаторов за отличное настроение! За соревновательный дух и веселье! А «Губернское аптеки» - за подарки и витаминки-мишки!».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще больше фото праздника «Карапузы, на старт!» смотрите здесь

Важно

О витаминах и минералах

Главной темой итогового материала о фестивале в Минусинске, опубликованного в еженедельном выпуске «Комсомольской правды» за 30 августа, стал ликбез о витаминах и минералах для серебряного возраста: без чего нельзя обойтись.

Не секрет, что после 45 лет начинается естественное старение организма, и задача каждого человека – продлить период активности, хорошего самочувствия, сохранить бодрость и ясность ума как можно дольше. В этом поможет обогащение рациона питания витаминами и минералами. На самые актуальные вопросы «Комсомолки» отвечает провизор сети «Губернские аптеки» Алена Пирогова. Что, как и почему нужно принимать в пожилом возрасте, чтобы продлить активный период жизни и замедлить естественный процесс старения организма. Если вам интересна эта тема, ищите материал в журнале «Серебряный возраст».

Внимание!

Следующей «Столицей здоровья» станет Лесосибирск

В программе образовательной части фестиваля, которая состоится 22 сентября, лекции о здоровом долголетии, профилактические осмотры, дегустации, консультации, чаепитие.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Малышей Лесосибирска в возрасте от 8 месяцев до 4,5 лет приглашаем на семейный праздник здоровья «Карапузы, на старт!» 23 сентября. Карапузы будут преодолевать ползком или бегом дистанцию от 7 до 26 метров. Нужна предварительная регистрация, следите за новостями в социальных сетях и на сайте «Комсомолки».

Вход на площадки «Столицы здоровья» свободный, всех гостей ждут сюрпризы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - АО «Губернские аптеки» и Красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Минусинска, Центра здоровья и медицинской профилактики КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница», МБУК Минусинская городская централизованная библиотечная система (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, городская библиотека им. А.Т. Черкасова, городская библиотека им. Э.Н. Успенского), КГБУ СО Центр семьи «Минусинский», КГБУ СО «КЦСОН «Минусинский», ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Минусинску и Минусинскому району, клиентской службы г. Минусинска и Минусинского района отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, спортивного комплекса имени Ю.В. Шумилова, ОГИБДД МО МВД России «Минусинский», волонтеров Минусинского педагогического колледжа имени А.С. Пушкина, волонтеров-медиков Минусинского медицинского техникума, отделения «Спортивной акробатики» МБУ ДО ДЮСШ г. Минусинска.