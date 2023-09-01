Центру хранения сейсмической информации в Красноярске 15 лет

Фото: Центр хранения сейсмической информации на базе ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»

В Красноярске, на базе научного института «Роснефти» находится крупнейший среди нефтегазовых компаний России Центр хранения данных сейсморазведки, который в этом году отметил свое 15-летие.

Сейсмические исследования в нефтегазовой отрасли – один из самых эффективных методов поиска и разведки месторождений нефти и газа. Полученная с помощью сейсморазведки информация – это своеобразное МРТ недр Земли: в ходе полевых сейсморазведочных работ собирается огромный массив информации о структурах пород, используя которую нефтяники изучают залежи нефти и газа, определяют места бурения скважин.

Массив данных сейсморазведки компании «Роснефть» собран в Центре хранения сейсмической информации, он существует в Красноярске уже 15 лет. Работу Центра обеспечивают специалисты научного института «РН-КрасноярскНИПИнефть», который сопровождает деятельность всех месторождений компании в Восточной Сибири и является ключевым институтом компании по работе с данными сейсморазведки.Сюда поступают сейсморазведочные данные с нефтегазовых месторождений из большинства регионов нашей страны. Это огромная библиотека данных о земных недрах, которая доступна специалистам компании в режиме 24/7. Если перевести объем накопленной на сегодняшний день информации, который составляет более 4,8 Петабайт, в формат привычных книжных изданий, то мы получим более 5 миллиардов томов.

Решение о создании единого центра хранения сейсмических данных в Красноярске было принято в 2008 году. Учитывалось, в первую очередь то, что именно здесь был штат специалистов, которые обладали высоким уровнем компетентности и большим опытом работы с сейсморазведочными данными в нефтегазовой отрасли. Кроме того, Красноярск был удобен с точки зрения географического положения в самом центре страны – сейчас этот фактор не имеет принципиального значения, но на этапе первоначального сбора данных, который проводился специалистами в «ручном» режиме, он был одним из ключевых.

«Специалисты, многие из которых работают с первого дня основания Центра, аккумулируют данные сейсморазведки всей «Роснефти», систематизируют их и предоставляют бесперебойный доступ пользователям – специалистам компании, которые могут пользоваться сейсморазведочной информацией в режиме «онлайн», имея доступ как к архивным данным, полученным более 30 лет назад, так и к информации о применении самых современных методов в сейсморазведке», – комментирует генеральный директор «РН-КрасноярскНИПИнефть» Владимир Лукьянов.

Работу Центра обеспечивает уникальная информационная система, не имеющая аналогов, которую создали и постоянно развивают специалисты института. «Аппаратная база Центра также развивается. Например, увеличивается емкость ленточной библиотеки – это специальное высокопроизводительное оборудования для обработки и хранения информации, которое автоматизирует процесс ввода и вывода данных. Использование ленточной библиотеки обеспечивает пользователям доступ к информации в режиме реального времени, без помощи оператора», – рассказывает руководитель Центра Андрей Лапушов.

Перспективы развития Центра связаны с расширением географии и увеличением объема хранящихся сейсморазведочных данных. Постоянно ведется работа по расширению функционала информационной системы, совершенствуются программные средства и технический комплекс для обеспечения отказоустойчивости системы и высокого уровня безопасности хранения данных.