Изменения коснулись многих пунктов
Фото: ИВАНОВА Диана
Покататься летом на зимней резине с шипами теперь не выйдет. В правилах дорожного движения появляется несколько новшеств. В краевом ГИБДД их подробно разобрали. Рассказываем об изменениях в ПДД в Красноярском крае с 1 сентября 2023.
Зимние, летние и всесезонные шины в Красноярском крае с 1 сентября 2023
Основные изменения коснулись именно резины, но тут всё просто. Летом, водителям легковушек, теперь нельзя будет ездить на колёсах с шипами. На липучку и фрикционные шины запрета нет.
Есть изменения и для водителей грузовиков. Некоторые зимой катаются на всесезонных шинах. Теперь в довесок к ним обязательно должны идти цепи противоскольжения.
Тормозная система машины в Красноярском крае с 1 сентября 2023
Теперь водителя могут оштрафовать, если детали антиблокировочной тормозной системы не закреплены или повреждены. О такой неисправности говорит лампочка на панели приборов. Если она мигает, дела плохи. Смотреть на лампочку будут и сотрудники ГИБДД.
При этом дорожные полицейские рассказали, что если систему АБС не сделали на заводе, то оснащать автомобиль дополнительно не надо.
Аптечка и огнетушитель в машине в Красноярском крае с 1 сентября 2023
Это уже послабление. Теперь инспекторы ГИБДД не смогут оштрафовать водителя за отсутствие в автомобиле аптечки, огнетушителя и аварийного знака.
Что касается последнего, его лучше с собой всё-таки возить. При аварии выставлять знак всё ещё обязательно.
Обзор водителя в машине в Красноярском крае с 1 сентября 2023
На лобовое стекло автомобиля теперь нельзя будет ставить предметы, которые ограничивают видимость водителю. Это касается, в том числе навигаторов. Его теперь надо ставить за зеркало заднего вида, а не под ним, либо в верхнюю часть ветрового стекла.