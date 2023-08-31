Изменения коснулись многих пунктов Фото: ИВАНОВА Диана

Покататься летом на зимней резине с шипами теперь не выйдет. В правилах дорожного движения появляется несколько новшеств. В краевом ГИБДД их подробно разобрали. Рассказываем об изменениях в ПДД в Красноярском крае с 1 сентября 2023.

Зимние, летние и всесезонные шины в Красноярском крае с 1 сентября 2023

Основные изменения коснулись именно резины, но тут всё просто. Летом, водителям легковушек, теперь нельзя будет ездить на колёсах с шипами. На липучку и фрикционные шины запрета нет.

Есть изменения и для водителей грузовиков. Некоторые зимой катаются на всесезонных шинах. Теперь в довесок к ним обязательно должны идти цепи противоскольжения.

Тормозная система машины в Красноярском крае с 1 сентября 2023

Теперь водителя могут оштрафовать, если детали антиблокировочной тормозной системы не закреплены или повреждены. О такой неисправности говорит лампочка на панели приборов. Если она мигает, дела плохи. Смотреть на лампочку будут и сотрудники ГИБДД.

При этом дорожные полицейские рассказали, что если систему АБС не сделали на заводе, то оснащать автомобиль дополнительно не надо.

Аптечка и огнетушитель в машине в Красноярском крае с 1 сентября 2023

Это уже послабление. Теперь инспекторы ГИБДД не смогут оштрафовать водителя за отсутствие в автомобиле аптечки, огнетушителя и аварийного знака.

Что касается последнего, его лучше с собой всё-таки возить. При аварии выставлять знак всё ещё обязательно.

Обзор водителя в машине в Красноярском крае с 1 сентября 2023

На лобовое стекло автомобиля теперь нельзя будет ставить предметы, которые ограничивают видимость водителю. Это касается, в том числе навигаторов. Его теперь надо ставить за зеркало заднего вида, а не под ним, либо в верхнюю часть ветрового стекла.