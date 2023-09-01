Летняя погода, похоже, закончилась
Фото: Мария ЛЕНЦ
Тридцатиградусная летняя жара, кажется, закончилась. 1 сентября в Красноярске ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. На линейку лучше взять с собой зонт. Рассказываем о погоде в Красноярске в День Знаний и на первые выходные сентября.
Погода в Красноярске в День Знаний 2023
Синоптики красноярского гидрометцентра предупреждают. 1 сентября в городе будет идти дождь. Без зонтика на торжественной линейке не обойтись. Воздух в городе прогреется до 23 градусов.
Яндекс.Погода в своём прогнозе чуть сдержаннее. По их данным, будет пасмурно, но обойдётся без дождя. За окном 24 градуса тепла.
В роли главного оптимиста выступает сервис Gismeteo. Там прогнозируют +26 градусов и отсутствие осадков.
Погода в Красноярске на первые выходные сентября 2023
В гидрометцентре снова говорят о дождях, но они по данным синоптиков будут кратковременными. Температура воздуха в городе +21 и в субботу, и в воскресенье. Ветра не ожидается.
У Gismeteo по прогнозу также дожди. В воскресенье даже с грозами. Столбик термометра поднимется до отметки в 23 градуса в субботу, а в последний день недели покажет +21.
Если верить сервису Яндекс.Погода, то дождей на выходных не будет. В субботу облачно с прояснениями и комфортные 22 градуса тепла. В воскресенье +20 и пасмурно.