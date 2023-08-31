Луна стала больше и ярче. В ночь с 30 на 31 августа красноярцы наблюдали за завораживающим космическим событием – это Суперлуние. Спутник Земли был на максимально близком расстоянии к нашей планете. Рассказываем, что такое Суперлуние и как часто оно бывает в Красноярске 2023.

Суперлуние в Красноярске 30-31 августа 2023

Суть в том, что прошедшее суперлуние называют «голубым». При этом цвет спутник Земли не поменял. В английском языке есть выражение: once in a blue moon. Перевод: однажды во время голубой Луны. Фразу применяют для каких-либо редких случаев, а полная Луна второй раз за месяц как раз из таких. Отсюда к названию Суперлуние и добавилась приставка «голубая».

Как часто можно увидеть Суперлуние в Красноярске 2023

Голубое суперлуние можно наблюдать раз в 2,5 года. А вот обычное Суперлуние встречается чаще. Последний раз спутник Земли приближался максимально близко к нашей планете в начале августа. Красноярцев такое зрелище завораживает всегда.