Фото: vk.com/uzs_krsk

Светомузыкальное шоу и поющие фонтаны на Театральной площади, дискотека с красками в кинотеатре «Мечта» и дворовые игры в «Роевом ручье». Так в нашем городе будут развлекать детей в день знаний. Рассказываем, куда сходить с ребёнком в Красноярске 1 сентября 2023.

Театральная площадь 1 сентября в Красноярске 2023

Фото: Мария ЛЕНЦ

В управлении зеленого строительства Красноярска рассказали, что с 12:00 до 13:00 фонтаны на Театральной площади будут исполнять школьные песни. Вечером горожан ждёт светомузыкальное шоу. Оно пройдёт с 20:00 до 22:00.

Кинотеатр «Мечта» 1 сентября в Красноярске 2023

В правобережном кинотеатре пройдёт дискотека с красками холи. Главное, прийти в удобной одежде, а лучше в белой. Участники должны по максимуму забросать всех вокруг разноцветной сыпучей краской.

Начало в 17:00. Участников ждут на детской площадке красноярского кинотеатра «Мечта». Адрес – Мичурина, 30.

Парк флоры и фауны «Роев ручей» 1 сентября в Красноярске 2023

Фото: ИВАНОВА Диана

Там будут выяснять, кто дальше всех метает рюкзак и кто лучший по игре в догонялки. «Роев ручей» проводит чемпионат по детскому веселью на перемене. В программе только лучшие игры: футбол сменкой, тараканьи бега, резиночка и многое другое.В завершении, караоке и награждение участников.

Мероприятие начнётся в 14:00 1 сентября, а 2 числа в 12:00. Нужно предварительно собрать команду из 7-10 человек и записаться. Сделать это можно по телефону: 294-20-20 и +7-902-924-20-20.

Парк «Троя» 1 сентября в Красноярске 2023

Шоу с Гарри Поттером, выступления кавер-групп, много мыльных пузырей и цирковое представление. Развлекать красноярских первоклашек в парке «Троя» будут весь день. Начало в 10:00. Единственное, если пойдёт дождь, то аттракционы работать не будут.

Музей-усадьба Юдина 1 сентября в Красноярске 2023

День знаний в стиле XIX века. Обещают в Юдинке провести даже уроки краеведения и чистописания. В руки нужно будет взять перо и чернила. Прийти можно только организованной группой.