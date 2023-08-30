Пил воду из болота, и только: заблудившийся грибник неделю выживал в глухой тайге без еды и спичек

Заблудившегося в тайге мужчину искали почти неделю. Фото: ЧП Лесосибирск.

Найден, жив! Один в глухой тайге, он продержался целую неделю. На севере Красноярского края (у поселка Подтесово) завершились поиски пропавшего грибника Геннадия Лемещенко. К счастью, все обошлось, 77-летний мужчина выжил.

Подвели знакомые места

Напомним, Геннадий Степанович заблудился днем 24 августа. Он заядлый грибник. В тот день, как обычно, засобирался в лес, причем в знакомое место. Однако случилось неожиданное – мужчина заплутал.

Поняв, что не узнает ничего вокруг, успел позвонить сыну, предупредить. А потом в телефоне села батарейка. И пожилой человек остался один на один с дремучей тайгой.

Места там суровые – высокая трава, насекомые. Рассказывают, есть и дикие звери. Рассчитывать, что человек выберется сам, было нельзя. Поэтому родственники тотчас обратились в полицию.

Сразу же были созданы поисковые группы, куда вошли сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский», а также спасатели и добровольцы. Всего больше 30 человек.

День за днем они прочесывали тайгу. Прошли десятки квадратных километров, сообщает Лесосибирск - инфо. Вспоминают, кто-то даже с ног валился от усталости. Но прекращать поиски даже не собирался – там человек один в лесу. Вдруг ему плохо?

Шли цепочками, останавливались, кричали – звали. Слушали, не откликнется ли, может, подаст какой-то знак? И все это время рядом с людьми был пес Мухтар. У него и нюх, и слух острее. На специально обученную собаку возлагали большие надежды.

Зацепок не было

Но прошло пять дней, и никаких зацепок. Поисковики уже знали: у Геннадия Степановича с собой не было ни воды, ни еды, ни спичек. Если без пищи человек протянуть еще может, то как без питья?

И вдруг удача! Шли по топким местам, под ногами хлюпало. И тут заметили: в болоте вырыта аккуратная ямка. Прямоугольником, в ней стоит чистая прозрачная вода. А возле – следы. Через некоторое время ситуация повторилась: опять лунка в болоте, а рядом натоптано. Причем следы довольно свежие.

- Значит, живой, где-то поблизости! – обрадовались поисковики.

И, как оказалось, не зря. Опять шерстили лес, кричали – так и по громкоговорителю.

И чудо произошло: услышав громкие звуки, дедушка вышел из леса сам - на третьем километре Северо-Енисейского тракта. Изголодавшийся, ослабевший, но вот он! Люди не могли сдержать слез.

Геннадий Степанович в кафе с поисковиками. Фото: администрация поселка Подтесово.

- Батя, живой, слава Богу, - повторял его сын. Он первым увидел отца.

Как оказалось, все эти дни Геннадий Степанович слышал, как его звали. Но был так слаб, что не успевал дойти на крики. А сегодня, когда до него донеслись звуки громкоговорителя и машин, смог даже побежать. Признается, словно второе дыхание открылось.

Сын отвез отца в ближайший поселок, в кафе, там его накормили горячим бульоном. Кстати, дедушка шел самостоятельно, хоть и с поддержкой.

Сейчас он среди близких, рассказывают в администрации Подтесово. Скоро мужчину отправят в больницу - на обследование. Там, если нужно, подлечат и отпустят домой. Такого человек натерпелся. Но держится молодцом!