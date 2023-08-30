В Красноярском крае 1 сентября сядут за парты более 375 тысяч учеников Фото: Мария ЛЕНЦ

Не успели оглянуться – и снова: здравствуй школа! В России (в отличие от многих стран мира) учебный год начинается строго по календарю: в первый день осени. И это настоящий праздник – с цветами, со своими внутришкольными традициями. В Красноярском крае в этом году за парты сядут почти 375 тысяч учеников. К этому дню готовились не только сами школьники и их родители. На самом деле огромную работу проделали самые разные структуры, чтобы учебный год прошел полноценно, насыщенно и безопасно.

Сначала цифры

Давайте начнем с цифр – зачастую они красноречивее букв:

- более 375 тысяч учеников в крае сядут за парты в новом году;

- 38,5 тысяч первоклассников;

- 1040 школ;

- более 4,7 миллиардов рублей выделено на подготовку школ в этом году.

Внушительные показатели. При этом обратите внимание на динамику роста: годом ранее, по данным министерства образования края, было 367,1 тысяча учеников.

Большая концентрация школ и школьников приходится на краевой центр. 1 сентября откроют свои двери 111 школ, гимназий и лицеев, куда придут (по предварительным данным) более 141 тысячи учеников. Из них около 15 тысяч – первоклассники.

Кстати, в красноярской школе №156 (микрорайон Солнечный) набралось 18 первых классов, она считается одной из самых загруженных в городе.

А что у нас на севере края? Во втором по величине городе региона, Норильске, на сегодняшний день 37 школ, в них пойдут учиться около 24 тысяч юных северян, из которых около 3 тысяч – первоклассники.

Полная готовность

На подготовку школ в этом году выделено более 4,7 миллиардов рублей, из них почти половина – средства краевого бюджета. Всего в этом году запланировано отремонтировать 30 зданий школ. К 1 сентября 26 объектов должны быть завершены полностью, остальные четыре – сданы до конца года.

Однако, по словам руководителя региона Михаила Котюкова, в следующие пару лет планируется провести капитальный ремонт еще 16 зданий краевых и муниципальных образовательных организаций. Также за счет средств федерального и краевого бюджета планируется завершить ремонт еще 22 общеобразовательных школ.

Что касается текущей подготовки, начинается она сразу после выпускных экзаменов, а где-то сразу после последнего звонка. Косметический ремонт, замена по необходимости дверей и мебели, благоустройство пришкольных территорий – этим всем в основном занимаются сами образовательные учреждения при муниципальном финансировании.

Кроме того, от муниципальных властей требуется обеспечить безопасные подъезды и подходы к школам: светофоры, лежачие полицейские и зебры. Этот вопрос на контроле держит ГИБДД.

Но самый, пожалуй, строгий надзор – пожарный. Посещать школы сотрудники МЧС начали за несколько недель до сентября.

- Особое внимание уделяем работоспособности и обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов. Также очень важны наличие и исправность первичных средств пожаротушения и знания персонал в области пожарной безопасности. С руководителями учреждений, ответственными должностными лицами проведено почти 1900 консультирований. В случае необходимости руководителям оказываем необходимую методическую помощь, - рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Отметим, что к началу учебного года все 1040 школ края прошли приемку комиссией и получили допуск к работе.

Строительство новых школ

Один из проблемных вопросов – строительство новых образовательных учреждений в регионе. В последние несколько лет он сдвинулся в положительную сторону. Благодаря вниманию краевых властей, нацпроекту «Образование», консолидированному финансированию в этом году достроят четыре новые школы – в поселке Мотыгино Мотыгинского района, в Нарве и Тертеже Манского района, в эвенкийской Ванаваре. В следующем году – в Большемуртинском районе и Сосновоборске. В ближайшее два года – завершат школы в Емельянове, Солонцах, Уяре.

Что касается Красноярска: особенно остро нехватка школ наблюдается в микрорайонах – новостройках. Буквально четыре года назад открылась одна из самых больших школ краевого центра, долгожданная – № 156 в Солнечном. Сегодня она переполнена, а рядом растут новые высотки, значит, нужна еще одна. И она возводится – в 3-м микрорайоне Солнечного, на 1100 мест, будет готова в 2024 года.

Всего в краевом центре в настоящий момент идет строительство четырех школ. Помимо уже названой: на 1100 мест на улице Омской (Железнодорожный район), на 1280 мест в микрорайоне Метростроитель (Советский район) и на 1100 мест на Взлетке. Таким образом в следующие два года город получит 4,6 тысяч новых мест для учащихся.

Далее – проектируются объекты на 1550 мест в микрорайоне Тихие зори (Свердловский) и на 1280 мест в Образцово (Ленинский района).

Добавим, что по поручению руководителя края администрация Красноярска должна провести инвентаризацию всех выданных разрешений на строительство жилья и проконтролировать, чтобы там было место для социальных объектов, в первую очередь школ и детских садов.

Цифровые подарки

Все школы полностью укомплектованы учебниками, в том числе новыми учебниками истории. Педагоги и родители уже забыли, когда им приходилось искать их в магазинах.

Также в школы края поступило более двух тысяч единиц цифровой техники – высокоскоростные ноутбуки, многофункциональные устройства и смарт-телевизоры. Всего в этом году обеспечили 41 школу из 11 территорий. Плюс кадетские корпуса и Мариинские гимназии, краевая Школа космонавтики.

Такая умная техника предназначена для внедрения цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование».

- Цифровая образовательная среда создается в школах для того, чтобы расширить возможности и педагогов и школьников. Помимо техники, учебные учреждения оснащаются высокоскоростным интернетом. Эта федеральная программа нацелена не на замену традиционного образования, а для разнообразия и расширение возможностей детей и для доступа к любым современным ресурсам, - рассказала и.о. министра образования края Светлана Маковская.