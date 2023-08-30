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С 1 сентября 2023 года в Красноярском крае появляются новые правила для пассажиров поездов. Они касаются перевозки животных и музыкальных инструментов. Официально решен и многолетний спор о том, можно ли пассажиру с верхней полки пообедать на нижней. Подробнее об изменениях рассказали в КрасЖД.

Обед на нижней полке вагона в поезде в Красноярском крае 2023

Раньше об этом спорили в сети и в самих поездах, но теперь в вопросе поставлена точка. Пассажир с нижней полки обязан пустить соседа сверху к столику на 2 часа в день. Это закреплено уже документально.

Пассажир с верхней полки может спуститься к столику внизу на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед.

Правила перевозки музыкальных инструментов в поездах в Красноярском крае 2023

В этом пункте появляется уже не свобода, а ограничение. Поиграть на гитаре в электричке, например, до Дивногорска больше не получиться. В РЖД поясняли, перевозить музыкальные инструменты и звукоусилители в поезде можно, но вот пользоваться нельзя. Есть только два исключения из правил – это наушники и слуховые аппараты.

Правила перевозки животных в поездах в Красноярском крае 2023

Теперь, чтобы взять в дорогу шпица, мопса и любую другую маленькую собаку придётся выкупать целое купе. Хотя раньше такое правило распространялось только на больших псов. У животного обязательно должен быть намордник и паводок.

Дети до 16 лет без билета на поезд в Красноярском крае 2023

Закрепили в правилах и что надо делать с детьми и подростками, если они едут без билета. Высадить ребёнка в возрасте до 16 лет на ближайшей станции не получится. Контролер обязан передать такого пассажиры в руки правоохранителей.

Новые правила покупки билетов на поезда в Красноярском крае 2023

Проездной на поезд можно будет купить, если срок действия паспорта истек на срок до 90 дней. Тоже самое касается свидетельства о рождении.