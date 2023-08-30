МВД обещают миллион за помощь в раскрытии убийства женщины в Дивногорске

Преступника безостановочно ищут уже третий год Фото: Мария ЛЕНЦ

МВД России объявило о вознаграждении в миллион рублей за помощь в раскрытии убийства в Красноярском крае. Как сообщают в пресс-службе полиции, сообщить важную для следствия информацию можно и на анонимной основе.

Расследование страшной гибели 33-летней женщины длится уже третий год. Но до сих пор сотрудникам СК и МВД не удается выйти на преступника.

Все произошло 10 января 2021 года. Женщина около 20 часов 45 минут вышла с работы – из ресторана «Маяк» в Красноярске. Доехав на общественном транспорте до города Дивногорска, она вышла на остановке «Детский сад» на улице Комсомольская.

Оттуда отправилась пешком направилась в сторону своего дома по лесному массиву и виадуку через проезжую часть улицы Гидростроителей. Через два часа прохожие на пешеходном переходе обнаружили её мертвой. На теле зафиксированы признаки насильственной смерти.

Было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование все еще продолжается, останавливать его не собираются.

Полицейские обращаются ко всем гражданам, которые могут располагать значимой информацией, связанной с данным преступлением. Звонок готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обратиться можно по следующим номерам:

8-913-532-32-47

8-913-534-97-03

8(391)2-459-275

02 (со стационарного телефона)

102 (с мобильного телефона)

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