Красноярские шахтеры отметили свой профессиональный праздник

Назаровский разрез

Отрасль в фазе роста

В последнее воскресенье августа, 27 числа, все работники горной промышленности страны отметили свой профессиональный праздник – День шахтера. Месяц выбран не случайно: в далеком 1935 году именно в августе был совершен знаменитый Стахановский подвиг – бригада шахтеров Алексея Стаханова за одну ночь добыла 102 тонны угля при норме… 7 тонн. Конечно, такое событие не могло не стать достоянием страны. По примеру стахановцев рабочие из других отраслей промышленности стремились перевыполнить план. В 1947 году правительство страны утвердило праздник - День шахтера, а первые торжества состоялись через год - 29 августа 1948 года.

И спустя десятилетия, в наши дни, горняки продолжают отмечать этот день. До сих пор более трети потребляемой энергии человечество получает из угля, а продукты его переработки вносят весомый вклад в химическую промышленность, металлургию, производство стройматериалов, фармацевтику и множество других отраслей. Таким образом, стабильный спрос на внешнем и внутреннем рынке создает прочную основу для инвестиций в развитие угольных предприятий, решения годами копившихся социальных и экологических проблем в угледобывающих регионах.

В таких регионах, как Красноярский край, где уголь поставляется на внутренний рынок, разумная диверсификация источников генерации является основой энергетической безопасности.

Александр Редькин

- В условиях роста промышленного производства, а необходимость импортозамещения этому сильно способствует, и маловодья сибирских рек, которое фиксируется второй год, угольным станциям снова пришлось прийти на помощь воде и газу. А это значит, что уголь по-прежнему нужен людям, технологии его добычи и переработки постоянно развиваются, отрасль продолжает находиться в фазе своего роста, - отметил генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин.

Максимально чистые технологии

Угольные компании России, в том числе и те, чьи производства находятся на территории Красноярского края, стремятся развивать производство на основе максимально чистых технологий, не наносящих вреда ни экологии, ни климату. В этом отношении угольная отрасль ничем не отличается от других отраслей промышленности. Утилизация метана, системы очистки карьерных и шахтных вод, современные электрофильтры и энергоэффективное оборудование на угольных станциях способны значительно снизить углеродный след отрасли и сделать угледобычу вполне безвредной для природы и человека.

Бородинский разрез

- Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, санкции, в отрасли продолжается реализация масштабной программы развития собственных машиностроительных мощностей, - продолжает Александр Редькин. – Так, в рамках специально созданной Единой сервисной компании были объединены заводы, обслуживающие горнодобывающие, энергетические и транспортные предприятия. Они в том числе занимаются и разработкой, производством, импортозамещением широкого спектра комплектующих. Привлекая коллег из дружественных стран, специалистов российских НИИ и предприятий, ЕСК осваивает производство сложной техники, востребованной далеко за периметром предприятий СУЭК и даже за рубежом. Это и детали для экскаваторов, и конвейеры, и электрооборудование, и многое другое.

Немаловажно и то, что в регионах присутствия угольных компаний продолжается развитие территорий, благоустраивают города и поселки. Причем не только за счет собственных средств компаний, но и на привлеченные средства. Например, в 2023 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который организует Министерство строительства РФ, победили проекты сразу девяти городов присутствия СУЭК из шести регионов Сибири и Дальнего Востока. Общий объем инвестиций – почти миллиард. В провинциальных городках и поселках появятся новые современные парки, скверы, набережные.

Бородинский разрез

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- А вы знали, что вплоть до начала ХХ века угледобытчики брали с собой в шахты канареек — если птица вела себя беспокойно или погибала, значит, в шахте случилась утечка метана. В свое время птицы спасли много человеческих жизней.

- В угольной отрасли до середины ХХ века была необычная профессия – табакотрус. Эти люди следили за тем, чтобы работники не проносили с собой в шахты спички и табак, т.е. «трясли табак». Ведь курение и открытый огонь могли стать причиной взрыва метана.

- У шахтеров есть свои приметы и суеверия. Одна из них как у моряков – нахождение в шахте женщины всегда воспринималось как плохой знак. Тем не менее во все времена женщины трудились в этой тяжелой отрасли. И сейчас на угольных предприятиях они работают горными инженерами, машинистами, операторами, водителями самосвалов.

Фото: СУЭК