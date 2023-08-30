День шахтера-праздник для всех

В Красноярском крае есть несколько шахтерских городов, которые живут и развиваются благодаря труду горняков и обеспечивают всех жителей нашего огромного сибирского региона теплом и светом. Сколько угля добывают шахтеры нашего региона и что такое шахтерская олимпиада?

Высокие результаты и большие планы

В Красноярском крае добывается каждая десятая тонна российского угля, ежегодно угольщики региона выдают на-гора коло 40 млн тонн угля. Основной объем добычи приходится на предприятия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

- С начала года наши предприятия добыли уже свыше 20 млн тонн угля. Это на 18% больше плановых показателей текущего года и на 10% больше показателей такого же периода 2022 года. Это значит, наш уголь стабильно востребован, и это радует. Заявки потребителей дают уверенность, что в ближайшие месяцы мы будем трудиться так же динамично. К тому же впереди – отопительный сезон, а значит, новые задачи и большая ответственность, - подводит итоги к Дню шахтера генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров.

- Красноярские шахтеры успешно закрывают возросшие потребности в топливе угольной генерации, которая страхует выработку электроэнергии гидростанциями Енисейского каскада. Спасибо за весомый вклад в благополучие земляков, развитие инфраструктуры шахтерских городов и поселков Красноярья, - так поздравили шахтеров с профессиональным праздником врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного собрания края Алексей Додатко.

Можно ли закрыть спичечный коробок экскаватором?

В этом году накануне Дня шахтера в СУЭК вновь после пятилетнего перерыва провели корпоративный конкурс профессионального мастерства «Шахтерский Олимп». Конкурсные площадки расположились в Кузбассе – для тех, кто добывает уголь в шахтах, в Хакасии и в Красноярском крае – для угольщиков, которые работают на разрезах.

Наши земляки демонстрировали мастерство на родной земле и в Хакасии. 13 номинаций, 150 участников из регионов от Кузбасса до Приморья.

- Соперники очень сильные, - говорит Павел Онищенко, водитель карьерного самосвала БелАЗ Березовского разреза, расположенного в городе Шарыпово. Он, кстати, среди представителей своей профессии стал одним из сильнейших – занял второе место.

Но призы и победы, говорят угольщики, в таких соревнованиях не самое главное. Главное – это возможность оценить свой уровень, поучиться у товарищей, коллег, усовершенствовать свое мастерство.

А мастерство конкурсантов действительно поражает. Кроме выполнения на время повседневных обязанностей этапы профсоревнований включали так называемые «трюки» – ковшом экскаватора забросить мяч в ведро, закрыть спичечный коробок, отвалом бульдозера забить гвоздь, проткнуть воздушный шар пикой, закрепленной на бампер БелАЗа грузоподъемностью 130 тонн.

Красноярцы привезли с профсоревнований две серебряные награды и по одной бронзе и золоту.

Асы на стальной магистрали

В канун Дня шахтера в профессиональном мастерстве соревновались не только те, кто добывает уголь, но и железнодорожники СУЭК – те, кто перевозит твердое топливо.

Конкурс «Логистический Олимп» объединил около 70 специалистов из разных регионов страны. Конкурсной площадкой стало сервисное предприятие – Бородинское погрузочно-транспортное управление. Это самое большое подразделение промышленного железнодорожного транспорта не только в СУЭК, но и во всей России.

Среди конкурсных заданий – как и у горняков – не только повседневные обязанности, но и «творческие» испытания – например, присоединить вагон, не пролив ни капли воды из стаканов, установленных на сцепках.

И хотя победители и призеры были определены в каждой из конкурсных номинаций, управляющий Бородинским погрузочно-транспортным управлением Андрей Карпов уверен: «В итоге победили все, потому что главное – это победа над собой, а на соревнованиях специалисты смогли превозмочь себя, свое волнение и показали лучшие навыки. Они – золотой фонд логистического дивизиона СУЭК».

Праздник для всего города

В шахтерских городах Бородино, Назарово, Шарыпово, а также в Красноярске День шахтера праздновали неделю! За это время прошло около тридцати праздничных событий.

И одно из них – особенное и уникальное! В городе Назарово презентовали книгу «Дмитрий Абрамов: жизнь и судьба». По инициативе АО «СУЭК-Красноярск» и лично генерального директора компании Андрея Федорова группа издателей вместе с коллективом местного Музейно-выставочного центра, Назаровского разреза восстановили биографию участника Великой Отечественной войны, полного кавалера отраслевого знака «Шахтерская слава», Заслуженного шахтера РФ, Почетного жителя г. Назарово, директора Назаровского разреза в 1971 по 1984 гг. Дмитрия Абрамова. Участие в презентации принял и сам герой книги, которому в этом году исполнится 99 лет. Несмотря на свой возраст и благородные седины, Дмитрий Данилович бодр душой – живо интересуется событиями на родном Назаровском разрезе, встречается с молодежью, а в День Победы и в День шахтера обязательно участвует в городских мероприятиях, поздравляет земляков и сам принимает заслуженные поздравления.

В День шахтера более ста горняков СУЭК получили ведомственные, краевые и корпоративные награды. Их чествовали не только на предприятиях, но и на городских праздниках. В шахтерских городах День шахтера по традиции – праздник всенародный, с локациями для всех возрастов, концертной программой, молодежной дискотекой и фейерверком.

От первого лица

- Компании СУЭК я хотел бы пожелать производительной и безаварийной работы, непрерывного движения вперед и вверх, чтобы наши коллективы развивались, крепли и процветали! А всем работникам отрасли, настоящим и уже находящимся на заслуженном отдыхе, – здоровья, веры в свои силы, надежной поддержки товарищей, крепкого семейного тыла.

Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров

Наша справка

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. Во всех этих регионах компания является важным налогоплательщиком, работодателем и социальным инвестором. На предприятиях СУЭК работает более 73 000 человек.

Также к Дню шахтера подвели итоги традиционного корпоративного конкурса среди предприятий СУЭК и инженерно-технических работников «Гордость СУЭК – добываем успех». Лучшим предприятием в области безопасности труда стал Назаровский разрез.

Фото предоставлено компанией

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