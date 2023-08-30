В Красноярске одновременно возводят 4 школы в разных районах

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Мэр Красноярска Владислав Логинов проинспектировал строительство будущих 4-х школ. Как сообщается в его телеграмм канале, объекты должны быть сданы и введены в эксплуатацию в 2024 и 2025 году.

Первая школа – в Метростроителе на 1280 мест. Здесь есть некоторые отставания в графике, но глава города обсудил с подрядчиком дальнейшие действия. По планам ввод в эксплуатацию может состояться в 2024 году.

По графику идет стройка на Взлетке. Школа на 1100 мест начала возводиться совсем недавно, планируется завершение в 2025 году.

Под особым вниманием строительство ещё двух учреждений на 1100 мест каждое. В 3 мкрн Солнечного сдача объекта планируется в 2024 году, на ул. Омской — в 2025-ом.

В следующие два года город получит 4,6 тысяч новых мест для учащихся.

Есть и задел на будущее. Проектируются объекты в Тихих Зорях на 1550 мест и Образцово на 1280. Применяется механизм мены земельных участков для резерва городской земли под соцобъекты.