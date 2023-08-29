В 9 лет тренер забрала ее из семьи: как пропавшая фигуристка Алина Горбачева дебютировала на первых серьезных соревнованиях

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве полицейские и волонтеры разыскивают 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву. Некоторые каналы утверждают, что девочка пропала не просто так – перед тем как исчезнуть, Алина поругалась со своим тренером. Еще совсем недавно, в декабре, фигуристка выступала на своих первых серьезных соревнованиях в Красноярске – Чемпионате России 2023, где достойно выступила несмотря на болезнь, хоть и не смогла победить.

Когда Алина сошла с трапа самолета в аэропорту Красноярска, она выглядела уставшей и не выспавшейся, но все равно позитивной. Тренер, Софья Федченко, позже рассказывала, что фигуристка буквально перед соревнованиями серьезно болела, что, вероятно, наложило свой отпечаток.

Из всех спортсменок, съехавшихся на чемпионат, только Алина прихватила с собой лучшего друга – кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Бэкки. Кстати, эта собака стала подарком на день рождения от тренера за четверной сальхов, который Алина освоила в 14 лет. Бэкки проделала весь путь до Красноярска в чемоданчике с иллюминатором – по словам Алины, она привыкла спокойно ждать хозяйку с соревнований.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выступление в Красноярске для фигуристки далось тяжело с самого начала. Алина вытянула самый сложный первый номер, и хотя девушка не расстроилась и не пала духом, выступление поначалу не задалось. После короткой программы Алина попала на 13 место из 17. Ситуацию поправила произвольная программа, по итогам которой у фигуристки получилось подняться на девятое место. Там Алина и завершила чемпионат с 209,22 баллами, попав в десятку фигуристок, которые смогли преодолеть планку в 200 баллов. К тому же, Алина смогла чисто исполнить четвертной прыжок, что удалось далеко не каждой участнице в верхней таблице.

– Алина за неделю до чемпионата перенесла тяжелый грипп, мы приехали не за результатом, – поддерживала тогда тренер Софья Федченко, словно оправдываясь за невысокий результат, хотя никто и не требовал от Алины становиться чемпионом в ее дебютном Чемпионате России.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тогда отношения спортсменки и тренера казались весьма теплыми. Фигуристка попала в спорт еще в семилетнем возрасте, выиграла Кубок Первого канала и стала чемпионкой юниорского первенства России. Софья Федченко буквально забрала девочку из семьи в девятилетнем возрасте и поселила с собой, что также рассорило ее с матерью Алины.

– Разделить лед и жизнь очень сложно. Я, конечно, стараюсь дома вести себя мягче, как родной человек, но все равно Алине тяжело. Когда я взяла ребенка, конечно, понимала, что теперь я за нее несу полную ответственность. Здоровье, безопасность, образование – все это на мне, – рассказывала тогда сама Федченко.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в официальном фанатском канале Алины Горбачевой появился пост об исчезновении – сообщается, что фигуристка ушла с катка, где проходила тренировка, и не вернулась домой к Софье Федченко. По тревоге были подняты полицейские, которые решили подключить к поискам кинологов.

Сейчас ее ищут в месте, где камеры зафиксировали ее в последний раз – в районе Покровской набережной и Владимирской церкви. Полиция уже внесла данные Алины в столичную систему распознавания лиц. Сейчас рассматривается версия, что девушка могла утонуть в Москве-реке. Впрочем, близкие Алины полагают, что фигуристка может пережидать дома у кого-то из друзей и в ближайшее время объявится.

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