Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красноярцы снова паникуют из-за биометрических данных. В региональном отделении Банка России рассказали, что жителям стали приходить странные сообщения. Людям просят отказаться от предоставления биометрии в единую базу. Она начала работать с 1 июля. Рассказываем о мифах, безопасности и новой единой базе в Красноярске 2023.

Что такое биометрические данные и где используют в Красноярске 2023

Это набор уникальных биологических характеристик человека. Например, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз и голос.

Спектр применения биометрии достаточно широкий. Одна из самых известных вещей – загранпаспорт нового образца. Там есть микросхема, в которую встроена информация о владельце документа.

Биометрия не новое слово и для банков. Там данные используют для распознавания клиентов. Например, в некоторых отделениях с помощью биометрических данных людей распознают камеры на входе.

Мифы, связанные с биометрическими данными в Красноярске 2023

В региональном отделении Банка России заявили, людям стали приходить сообщения с просьбой отказаться от передачи своих биометрических данных в единую базу. Якобы если сейчас не прийти в МФЦ и не подписать отказ, то неизвестно куда ваши данные уйдут. Как считают авторы подобных рассылок, биометрией могут воспользоваться мошенники.

Насколько безопасно делиться своими биометрическими данными в Красноярске 2023

Главное, что никто не может заставить вас сдать биометрические данные. Это процедура исключительно добровольная.

Что касается мошенников, которые якобы могут украсть данные, то сделать это невозможно. Всё лежит в зашифрованных хранилищах. Подделать биометрию также нереально, в отличии, например, от пароля, который при сильной желании можно поменять.

Что такое Единая биометрическая система?

Она появилась 1 июня 2023 года. И теперь все организации, которые собирали биометрические данные, это в том числе банки, обязаны передать их в единую систему. Однако перед этим они обязаны уведомить человека. Отказаться от передачи также можно.

— Размещение данных в ЕБС позволит гражданам получать услуги с ее помощью, а также продолжить пользоваться сервисами своего банка при условии получения им соответствующей аккредитации, — отметили в красноярском отделении Банка России.