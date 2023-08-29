Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Красноярцы снова паникуют из-за биометрических данных. В региональном отделении Банка России рассказали, что жителям стали приходить странные сообщения. Людям просят отказаться от предоставления биометрии в единую базу. Она начала работать с 1 июля. Рассказываем о мифах, безопасности и новой единой базе в Красноярске 2023.
Это набор уникальных биологических характеристик человека. Например, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз и голос.
Спектр применения биометрии достаточно широкий. Одна из самых известных вещей – загранпаспорт нового образца. Там есть микросхема, в которую встроена информация о владельце документа.
Биометрия не новое слово и для банков. Там данные используют для распознавания клиентов. Например, в некоторых отделениях с помощью биометрических данных людей распознают камеры на входе.
В региональном отделении Банка России заявили, людям стали приходить сообщения с просьбой отказаться от передачи своих биометрических данных в единую базу. Якобы если сейчас не прийти в МФЦ и не подписать отказ, то неизвестно куда ваши данные уйдут. Как считают авторы подобных рассылок, биометрией могут воспользоваться мошенники.
Главное, что никто не может заставить вас сдать биометрические данные. Это процедура исключительно добровольная.
Что касается мошенников, которые якобы могут украсть данные, то сделать это невозможно. Всё лежит в зашифрованных хранилищах. Подделать биометрию также нереально, в отличии, например, от пароля, который при сильной желании можно поменять.
Что такое Единая биометрическая система?
Она появилась 1 июня 2023 года. И теперь все организации, которые собирали биометрические данные, это в том числе банки, обязаны передать их в единую систему. Однако перед этим они обязаны уведомить человека. Отказаться от передачи также можно.
— Размещение данных в ЕБС позволит гражданам получать услуги с ее помощью, а также продолжить пользоваться сервисами своего банка при условии получения им соответствующей аккредитации, — отметили в красноярском отделении Банка России.