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Цифровой рубль пока вызывает у красноярцев больше вопросов, чем ответов. Что это вообще такое и как им можно будет пользоваться? Тем временем, телефонные аферисты ответ уже нашли и пытаются обманывать доверчивых людей. Вместе с красноярским отделением Банка России развеваем мифы и отвечаем на главные вопросы о цифровом рубле в Красноярске 2023.

Что такое цифровой рубль

Это ещё одна форма российской валюты. И здесь главный вопрос, чем цифровой рубль отличается от денег, которые есть на балансе вашей банковской карты.

Во-первых, цифровым рублем можно будет расплатиться без подключения к интернету. Это актуально для людей, которые живут в глубинке. Во-вторых, цифровой рубль будет храниться на специальной платформе Центрального Банка.

Как сообщили в красноярском отделении Банка России, тестовый запуск цифрового рубля начался 15 августа. Массовый оборот по оценкам ЦБ начнётся в 2025 – 2027 годах.

Как мошенники обманывают людей в Красноярске 2023

Схемы у аферистов прежние. Запугать человека и заставить его перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

В красноярском отделении Банка России рассказали, что мошенники пугают жителей края тем, что скоро все деньги будут цифровыми. Также воришки предлагают якобы уникальную возможность получить цифровые рубли на выгодных условиях.

Как обезопасить себя от мошенников в Красноярске 2023

Совет стандартный. Помните, что представители банков никогда не будут просить вас перевести куда-либо деньги. Также настоящие сотрудники не звонят через мессенджеры и не требуют назвать три цифры с обратной стороны карты. Если начался такой диалог – бросайте трубку.