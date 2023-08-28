Юг Красноярского края переживает серьезный сельскохозяйственный подъем

Глава региона Михаил Котюков обсудил с аграриями проекты по переработке сельхозпродукции. Фото: Александр Черных

Южные районы Красноярского края переживают серьезный сельскохозяйственный подъем. Эту тему руководитель региона Михаил Котюков обсудил с аграриями южной группы районов. И не только обсудил, но и проинспектировал модернизацию производственных мощностей АО «Берёзовское» в Курагинском районе.

Предприятие возвело целый комплекс по производству молока на 2 300 фуражных коров. Это третий проект компании «Агросибком-инвест» на территории края (два подобных комплекса уже действуют в Шушенском и Краснотуранском районах края). Он включает три корпуса для фуражных коров, родильное отделение, доильно-молочный блок с каруселью, теплые зимние блоки для телят, крытое хранилище для сена.

Валерий Левицкий, генеральный директор «Агросибком-инвест», рассказал руководителю края, новый комплекс позволил сохранить 393 рабочих места и при этом увеличить производство молока на 30-40 тонн в сутки. На сегодняшнем этапе ведутся пусконаладочные работы, рабочие благоустраивают территорию. И в течение месяца новые мощности запустят в эксплуатацию в полном объеме

Общая стоимость проекта составила около 2,8 миллиарда рублей. Это очень много для аграрного предприятия. Но ведь существуют федеральные и краевые меры поддержки – льготное кредитование, субсидии на компенсацию части затрат при строительстве и другие.

Сейчас запустят производство, а следующая задача – наладить переработку продукции и ее реализацию. Мощности по переработке молока нужны уже сейчас. Глава региона согласен с этим: внутренние потребности жителей края аграрии обеспечивают, в городах в магазинах преобладает местная молочная продукция. Но есть выгодные рынки сбыта на севере края, за пределами региона. И нужно создавать продукты, которые можно везти как можно дальше.

- Эти задачи мы обсуждали с инвесторами на Минусинском экономическом форуме и продолжили обсуждать сегодня с аграриями. Я не сомневаюсь, что мы найдем оптимальные решения, чтобы долгосрочная программа развития сельского хозяйства устойчиво реализовывалась на юге нашего края, – подчеркнул Михаил Котюков.

Добавим, что с начала года хозяйства края получили более миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов на содержание коров и производство молока.