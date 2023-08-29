В Красноярске прошел форум «Финансовый ЗОЖ в Бобровом Логе: Инвестируй с умом!»

В Красноярске прошел молодежный образовательный форум. Фото: предоставлено организаторами

В Красноярске в Фанпарке «Бобровый лог» состоялся первый форум по финансовой грамотности для старшеклассников и абитуриентов - «ФинЗОЖ в Бобровом логе: Инвестируй с умом!» Мероприятие организовано при поддержке компании «Норникель» и сервиса «Тинькофф Инвестиции». Выступить перед молодежью пригласили экспертов, аналитиков, инвест-блогеров.

Спикеры говорили о макроэкономике, финансовых инструментах, влиянии на фондовый рынок политики и геополитики, о волатильности рынка. Делились опытом личным и известных мировых финансовых гениев. Рассуждали о критическом мышлении и критическом анализе, которым обладают не все. Но самое главное – доступными словами объяснили, как начать инвестировать и при этом не бояться рисков.

Начинать с малого

Стоит отметить организацию мероприятия. Продумано все так, чтобы слушателям, во-первых, было комфортно и, во-вторых, чтобы выступления спикеров не воспринимались как лекции. Поэтому вместо зала – открытое небо, мягкие мешки-кресла или расстеленные прямо на траве пледы, «бобровские» зонтики от палящего солнца и вокруг превосходная загородная панорама. На мероприятие приехали около сотни ребят, но на самом деле аудитория была намного больше, поскольку форум транслировался в интернете в открытом доступе.

вместо зала – открытое небо, мягкие мешки-кресла, зонтики от солнца и превосходная загородная панорама. Фото: предоставлено организаторами

- Мы хотим, чтобы это не выглядело, как партсобрание: со сцены отчитались и все разошлись. А как диалог – не стесняйтесь, задавайте вопросы из зала. Мы собрали для вас экспертов с огромным опытом, не теоретиков, а именно практиков. Которые пережили несколько кризисов, взлетов и падений. Они готовы поделиться с вами инсайдами, знаниями и советами, - обозначил формат форума модератор.

О том, как делаются первые шаги на пути к своему капиталу, рассказала независимый эксперт фондового рынка, специалист по консалтингу, блогер и ведущая шоу об инвестициях и экономике «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина. Ее личный опыт – классический пример. В 15 лет она пошла на свои первые курсы трейдеров, которые и подстегнули интерес.

- Мои родители не имеют отношения к финансам. Но мама дала мне совет: «всегда веди свой бюджет». И совет отца: «всегда покупай твердую валюту». Я отложила первую небольшую сумму из стипендии, потом вторую с подработки. Изучала информацию и повышала свою финансовую грамотность. Вместе с этим пришло понимание, где можно получить больший доход от вложений.

Эксперт и блогер Ирина Ахмадуллина. Фото: предоставлено организаторами

Спикеры обратили внимание ребят, что инвестиции – это личная заинтересованность, где нет конкуренции и нет соперников. Но это не казино, когда сегодня вложил рубль, а завтра купил машину. Это долгосрочный процесс, где существуют риски. А потому нужно пробовать себя в разных направлениях: покупать акции разных компаний, валюту и криптовалюту, ценные металлы. Если в одной корзине баланс уйдет в минус, то в другой наверняка будет плюс.

Учиться можно всю жизнь

Для молодой аудитории прозвучало много новых слов, поэтому вопросы задавались активно. Впечатление со стороны: ребята умны не по годам, молодцы. Однако тема интересна в любом возрасте и любому поколению. Для молодых – потому что хотят зарабатывать, готовы рисковать, пока у них нет собственной семьи, ипотеки, ответственности. Для старших, потому что уже есть стабильный доход и накопления, они могут себе позволить вложиться в инвестиции, тем самым укрепить «подушку безопасности».

Спикеры говорили об экономике, геополитике и делились опытом. Фото: предоставлено организаторами

Сколько нужно учиться? По словам руководителя отдела развития брокерских продуктов «Тинькофф Инвестиций» Александра Гусева, учиться можно всю жизнь. Например, трейдеры, которые занимаются фондовым рынком профессионально, делают это постоянно. Но чтобы сформировать капитал как источник пассивного дохода в будущем, то достаточно обучающего курса – понять основы. Но и в таком случае со временем растет образовательная база, копится опыт.

- Опыт – сын ошибок трудных. Нужно начинать с малого и двигаться в сторону большего. Не страшно ошибиться на фондовом рынке и потерять деньги. Страшно совсем не попробовать, а потом мучиться вопросом, «что было бы, если бы», - подытожил Александр Гусев.

Слово молодым

Ксения Подтихова, ученица физико-математической школы СФУ:

- Я заинтересовалась этой темой, когда мне было лет десять. Ехала с папой в машине, услышала по радио про падение акций на рынке и спросила: «Что это такое? Как это происходит?» А потом заявила, что вырасту и куплю на все деньги акции компании, выпускающей сотовые телефоны. Я тогда очень хотела именно такой гаджет и стала все узнавать о производителе. Сюда пришла, чтобы задать вопросы, которые меня интересуют в мире инвестиций.

Сейчас девушка готовится к предстоящему ЕГЭ, у нее плотный учебный и спортивный график. Ей интересны все сферы экономики, но выберет профессию, связанную с банками. Ее мечта – работать в Центробанке. А инвестиции станут дополнительным источником дохода. Скорее всего, начнет на первом курсе института.

Ксения Подтихова, ученица физико-математической школы СФУ Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Борис Попельницкий, учащийся 13-й гимназии:

- Планирую работать в сфере науки. Инвестиции для меня казались другим миром. Но появилась возможность принять участие в этом форуме и я решил: почему нет? Учитывая, какая сейчас зарплата у научных сотрудников, особенно поначалу, хотелось бы иметь стабильный пассивный доход. Я здесь для того, чтобы понять, сколько сил и времени нужно вкладывать, чтобы иметь «подушку безопасности», которую смогу ощущать и распоряжаться. Хочу иметь базовое представление о системе инвестирования. В первую очередь о людях, которые этим занимаются.

Что касается стартового капитала, планирует вкладывать определенную сумму с зарплаты в какие-нибудь фонды. При этом понимает риски. Пару лет будет экспериментировать, изучать, пробовать. Если ему понравится, продолжит.

Экономике – в плюс

Привлеченные от частных инвесторов средства идут в развитие производства, технологий, активов и рынков сбыта. Инвестиции нужны не только мега-крупным компаниям и брендам. Но и стартапам. Включайте знания, опыт и интуицию, чтобы найти ту самую подающую надежды небольшую фирму, которая завтра может стать перспективным и крупным игроком на рынке. Для этого нужно иметь представление, что будет востребовано в будущем.

Эти ребята родились с гаджетами, они все улавливают с полуслова. Фото: Антон Новоселов

- Экономика циклична. Когда-то в диковинку были компьютеры и интернет, а теперь без них нельзя представить жизни. Сегодня эксперты пришли к мнению, что ближайший цикл экономики будет развиваться на трех столпах: цифровых технологиях, беспилотных технологиях и искусственном интеллекте. Соответственно на них и будут развиваться рынки ценных бумаг. Сейчас принята национальная программа и по всем оценкам до 2030 года объем рынка цифровых технологий будет составлять до 1,5 триллионов рублей, - считает Сергей Романов, один из руководителей компании «ТерраСкан», которая как раз занимается цифровыми технологиями.

По мнению Сергея Романова, нынешняя молодежь готова к этому, она родилась с гаджетами, и ставку нужно делать именно на нее. Не все топ-менеджеры сегодня готовы принять новшества, а молодежь все понимает с полуслова.

На форум пригласили старшеклассников и абитуриентов. Фото: предоставлено организаторами

Продолжение будет

Михаил Боровиков, директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля»:

- Мы, как компания – эмитент, постоянно видим увеличение числа ритэйл-инвесторов. Количество растет быстрыми темпами, но зачастую не переходит в качество. А это означает одно: людям не хватает базовых знаний. Отсюда и название нашего форума. Я считаю, что эмитенты ценных бумаг должны заполнять эти пробелы, нести образовательную функцию, рассказывать о фондовом рынке. Мы делаем это не для галочки, а чтобы лет через 5 – 10, когда ребята встанут на ноги и начнут получать уже значимые доходы, они вспомнили, что толчком к их инвестициям послужило как раз мероприятие, на котором мы сейчас присутствуем.

Организаторы поделились: если первый блин не будет комом и получит положительные отзывы, то такой «Финансовый ЗОЖ» повторится. Похоже, начало еще одной доброй традиции положено.