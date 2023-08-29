«Шлюпка одна и та дырявая»: на севере Красноярского края капитан теплохода высадил пассажиров посреди реки

На Таймыре капитан теплохода высадил пассажиров посреди реки. Фото: Римантас Рамошка, т/г "Наш Таймыр"

На севере Красноярского края капитан теплохода не довез пассажиров до берега и фактически «высадил» их посреди реки. Сначала информация появилась в социальных сетях – в телеграм-канале «Наш Таймыр». Очевидцы рассказали, что 26 августа теплоход «СП-4», принадлежащий промысловому хозяйству, совершал рейс по Енисею из Дудинки в поселок Носок (расстояние почти 200 километров по воде).

Однако за три часа до прибытия на конечный пункт капитан вдруг объявил пассажирам: «вызывайте родственников на лодках, пусть забирают вас, потому что теплоход не может причалить к пристани – там мель, я не хочу посадить судно на нее». А ведь на борту дети, пожилые люди. И вообще – не у всех есть родственники с лодками. Пассажиры просили команду доставить их к берегу на шлюпках, ответ был очень обескураживающий: шлюпка одна и та дырявая.

Ситуацию осложнял тот факт, что когда, наконец, прибыла подмога с берега, было уже темно.

- Пассажиров попросили с вещами подойти к трапу и пересесть на подъезжающие лодки. В темноте и в шторм, без спасательных жилетов пассажиры с детьми с риском для жизни пересаживались на подъезжающие лодки, не зная, в каком состоянии находятся транспортные средства и сами водители, - делятся очевидцы.

К счастью, все обошлось, люди были доставлены на берег в целости и сохранности. А после, придя в себя, обратились в транспортную прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту. Они требуют привлечь капитана судна к ответственности, а судовладельца обязать приобрести надежную и целую лодку, чтобы была на теплоходе на всякий подобный случай.

Норильская транспортная прокуратура жителей поселка Носок услышала. Проводится проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства при организации пассажирских перевозок и защиты прав потребителей.

Кроме того, инцидентом заинтересовался СК на транспорте. Началась доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). И по результатам будет принято решение, возможно будет заведено уголовное дело, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.