Минусинский боксер Марк Петровский победил эквадорца Хулио Кастильо. Фото: министерство спорта Красноярского края

Минусинский боксер Марк Петровский вновь стал героем спортивных новостей. В городе Серпухове прошел турнир «Ночь чемпионов IBA», где наш земляк в со-главном бою вечера сразился в поединке с серебряным призером чемпионата мира-2019, участником Олимпиады-2020 эквадорцем Хулио Кастильо. И победил.

А перед этим, 18 августа, боксер Марк Петровский провел поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC американцем Кевином Джонсоном. И тоже с победным финалом. Теперь у спортсмена из Красноярского края семь побед в семи поединках в профессиональном боксе, четыре из которых закончились нокаутом, сообщает министерство спорта края.

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