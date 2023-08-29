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Спорт29 августа 2023 1:30

Минусинский боксер Марк Петровский победил эквадорца Хулио Кастильо

Спортсмен из Красноярского края вновь доказал свое превосходство над чемпионами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Минусинский боксер Марк Петровский победил эквадорца Хулио Кастильо. Фото: министерство спорта Красноярского края

Минусинский боксер Марк Петровский победил эквадорца Хулио Кастильо. Фото: министерство спорта Красноярского края

Минусинский боксер Марк Петровский вновь стал героем спортивных новостей. В городе Серпухове прошел турнир «Ночь чемпионов IBA», где наш земляк в со-главном бою вечера сразился в поединке с серебряным призером чемпионата мира-2019, участником Олимпиады-2020 эквадорцем Хулио Кастильо. И победил.

А перед этим, 18 августа, боксер Марк Петровский провел поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC американцем Кевином Джонсоном. И тоже с победным финалом. Теперь у спортсмена из Красноярского края семь побед в семи поединках в профессиональном боксе, четыре из которых закончились нокаутом, сообщает министерство спорта края.

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