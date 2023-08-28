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Торжественные школьные линейки 1 сентября 2023 в Красноярске нельзя будет снимать с квадрокоптера. Об этом заявил глава города Владислав Логинов. И это ещё не всё. Рассказываем, как в Красноярске будут следить за безопасностью школьников 1 сентября 2023.

Что нельзя снимать с квадрокоптера в Красноярске 1 сентября 2023

Запрет распространяется на все школьные линейки. Нельзя не только снимать видео, но и делать фотографии с коптера. Глава Красноярска Владислав Логинов рассказал, такое решение мэрия приняла посовещавшись с полицией. Градоначальник просит горожан отнестись к такому ограничению с пониманием.

Как обеспечат безопасность школьников на дорогах в Красноярске 1 сентября 2023

Отдельный пункт – дорожный ремонт. Все подрядчики, которые работают рядом со школами, до 31 августа должны убрать технику, чтобы учителя, родители и дети смогли беспрепятственно пройти к образовательному учреждению.

Когда в школах Красноярска пройдут антитеррористические учения 2023

Учения пройдут уже на этой неделе. Владислав Логинов отметил, что участие в них примут все структуры, обеспечивающие безопасность детей. Это, например, полиция, Росгвардия и МЧС.

В министерстве просвещения РФ ранее объявили, что специалисты оценят, как в школах работают системы оповещения. Также важно показать и учителям, как надо действовать в случае ЧС. Отметим, что учения перед 1 сентября общероссийские и проходят они в нашей стране впервые.