Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцы продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды в своих квартирах. Это касается жителей сразу трёх районов города Железнодорожного, Свердловского и Октябрьского. Воду там отключали на 10 дней. Вернуть её должны были ещё 26 августа 2023 года, но этого так и не произошло. Рассказываем, куда обращаться в таких случаях, и какие прогнозы дают в СГК.

Где в Красноярске нет горячей воды в августе 2023?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Это проблема Октябрьского, Железнодорожного и Свердловского районов. Люди пишут, что воды до сих пор нет на улицах Яковлева, Новосибирской, Можайского, Железнодорожников и Судостроительной.

Куда обращаться, если нет горячей воды в Красноярске 2023?

В СГК советуют обратиться в свою управляющую компанию или позвонить в аварийную службу. Энергетики в своём Telegram-канале пишут, что со своей стороны все гидравлические испытания завершили. А вот управляющие компании могли не открыть задвижки трубопроводов в подвалах домов. Именно из-за этого из крана всё-то может идти холодная вода, а не горячая.

Какие прогнозы дают в СГК?

В СГК заявили, что к вечеру 28 августа 2023 года горячая вода вернётся во все жилые дома, где было 10-дневное отключение.

— До конца рабочего дня проведем обходы и осмотры тепловых камер, чтобы открыть задвижки, если они где-то вдруг закрыты. Обращаем внимание, что управляющим компаниям также рекомендовали открыть запорную арматуру на подачу ресурса в жилые дома, — рассказали в СГК.

По каким ещё причинам воду дают позже срока в Красноярске 2023?

Фото: Мария ЛЕНЦ

В некоторых случаях это связано с ремонтом трубопровода. Это касается улицы Новосибирской. Работы там шли все выходные. В СГК обещают, что горячая вода вернётся в квартиры вечером 28 августа.

Ещё одна причина – это порыв. Он произошёл, например, в подвале пятиэтажки на улице Железнодорожников. Из-за этого без горячей воды все выходные провели жители сразу четырех домов. Устранить проблему в СГК обещают к 17:00 28 августа.

А вот на правом берегу никаких порывов не было. И если воды в жилых домах нет, то это, скорее всего вина управляющей компании.