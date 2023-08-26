Футбольная команда Большемуртинского района «Лидер» стала победителем регионального этапа турнира Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6

В Красноярске наградили победителей и призеров регионального этапа турнира Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, который проводится в рамках партийного проекта «Детский спорт». Соревнования состоялись в спортивном комплексе футбол-арена «Енисей».

Открыл спортивные соревнования председатель Законодательного собрания Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко. В своем приветственном слове он отметил, что все команды – участницы уже победители в своих территориях, и пожелал ребятам интересной игры и побед.

На мероприятие были приглашены почетные гости: исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Денис Петровский, генеральный директор «Русал Медицинский центр» Валерий Савельев, а также руководители спортивных объединений и организаций Красноярска.

Денис Петровский отметил, что футбол самый популярный и любимый вид спорта и нравится он многим за эмоции, которые он дарит:

«Ребята, сегодня у нас региональный этап Всероссийского турнира по дворовому футболу, это подчеркивает статус соревнований, и, кроме того, важно, что турнир является традиционным. Хочется пожелать всем получить удовольствие и положительные эмоции от игры».

Валерий Савельев подчеркнул, что, как и многие здесь присутствующие, является фанатом футбола:

«Не секрет, что фанатами футбола являются много жителей нашего края, и здесь присутствующие, в том числе. В этой игре важно умение работать в команде, стремиться к победе и показывать хорошие результаты. Пусть сегодня победит сильнейший!».

Всего в региональном этапе соревнований приняли участие 14 команд из разных территорий Красноярского края, 2 из них - команды девочек.

Игры победителей муниципальных этапов проходили на футбол-арене «Енисей» сразу на четырех мини-полях. По итогам матчей третье место у команды «Арсенал» Иланского района, серебро у футболистов команды «Заря» из Емельяново, победителями регионального турнира стали ребята из команды «Лидер» Большемуртинского района.

На церемонии награждения игрокам команд-победительниц вручили медали, грамоты и кубки, а также призы от партнеров фестиваля.

Закрыл соревнования общественник Артем Речицкий:

«Победителям желаю хорошо выступить на Всероссийских соревнованиях и привезти медали. Всем остальным – подтянуть свои навыки за год и в следующем году выступить гораздо ярче».

Тренер команды «Лидер» Михаил Огородников отметил, что победа на таком важном турнире – это усилия и сила воли игроков команды:

«Мы очень рады победе. В прошлом году совсем немного не хватило до первого места. В этом году много работали, и у ребят получилось все, как они хотели. В первую очередь это победа – заслуга ребят из команды. Они много работали и заслужили это первое место».

Лучшим игроком турнира был выбран вратарь команды-победителя 13-летний Тимур Салахутдинов:

«Мы готовились к этому турниру очень хорошо. Каждый день тренировки. Вот поэтому такой результат. Очень приятно, что меня выбрали лучшим игроком турнира. Сейчас буду звонить родителям, расскажу о нашей победе. Настроение у меня отличное».

Алексей Додатко отметил, что начинался фестиваль дворового футбола в Красноярском крае и вырос до федерального уровня:

«Мы были одними из инициаторов спортивного турнира у нас в крае. Сегодня наш региональный этап проходит при поддержке спортшколы «Енисей», министерства спорта Красноярского края. Футбол - самый популярный, и самый демократичный вид спорта, в него играют десятки тысяч ребят и взрослых у нас в крае. На соревнованиях сегодня представлено 14 команд, и я уверен - ребята вернутся к себе домой с зарядом, с одной стороны хорошей спортивной конкуренции, а с другой стороны, что мы все живем в этом большом, прекрасном крае».

Победитель от Красноярского края отправится на Всероссийский этап, который состоится в сентябре в Барнауле.

Отметим, партийный проект «Детский спорт» направлен на развитие массового школьного и дворового спорта. Он предусматривает организацию и проведение соревнований на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях, проведение муниципальных школьных и дворовых лиг по популярным видам спорта, проведение всероссийских фестивалей среди школьных и дворовых команд.

Привлечение подрастающего поколения к занятиям спортом и приобщение к здоровому образу жизни является одним из приоритетов Народной программы партии.

Фото: организаторы мероприятия