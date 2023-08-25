Михаил Котюков: Необходимо развернуть экономику лицом к людям и их потребностям

Фото: из архива партии

Лидер «Единой России» обсудил с руководителями территорий реализацию Народной программы партии и партийных проектов в социальной сфере, экономике, образовании, культуре и здравоохранении.

О ситуации в экономике Красноярского края проинформировал Михаил Котюков. Он отметил, что по объему инвестиций, отгруженной продукции промышленного производства, доходам краевого бюджета и другим ключевым показателям край входит в топ-10 регионов страны. При этом руководитель региона отметил важность конвертации экономического потенциала в благополучие жителей края.

На сегодня в региональном инвестиционном портфеле насчитывается 170 проектов. Не смотря на изменения в мировой экономике практически все ключевые предприятия региона продолжают реализацию начатых инвестпроектов. При этом важно, что в их фокусе не только освоение капитальных вложений. В частности, «Норникель» инвестирует в масштабную городскую реновацию Норильска, «Русал» – в развитие социальной инфраструктуры опорных населенных пунктов своего присутствия, «Полюс» активно поддерживает различные социальные и инфраструктурные проекты края, «Роснефть» реализует уникальный лесоклиматический проект.

«Экономика должна развернуться лицом к людям. И в этом смысле альтернативу Народной программе сложно придумать, потому что все ключевые, волнующие людей вопросы в программе содержатся. Регулярно в городах и районах края встречаемся с жителями, причем в этих встречах принимают участие и руководители градообразующих предприятий, чтобы они сами непосредственно слышали чаяния людей и активно включались в создание необходимых условий, чтобы люди на этих территориях хотели и были готовы жить и работать. Иначе все эти инвестпроекты некому будет реализовывать, – сказал Михаил Котюков.

Также он добавил, что принцип «государство для человека» уже реализован в формировании ближайших планов развития края через подготовленную по его поручению корректировку бюджета. Уже в ближайшие дни она будет внесена в краевой парламент. Предполагается увеличить расходы в этом году более чем на 12 млрд рублей. Средства будут добавлены на здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт и содержание дорог и социальную поддержку населения.

Основываясь на ожиданиях и чаяниях людей, продвигается работа и над формированием бюджета на новую трехлетку.

«Сегодняшнее социально-экономическое положение позволяет нам уверенно говорить, что все задачи в сфере экономики, которые ставит перед нами Президент и Народная программа, будут в регионе исполнены. При этом растущая экономическая база, конечно же, будет являться непременным условием для реализации всех остальных элементов партийной программы, особенно в социальных отраслях. Поэтому мы смотрим на все проблемы в комплексе глазами человека, создавая условия для его качественной жизни», – подчеркнул Михаил Котюков.