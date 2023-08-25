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Врач, повар, сварщик, риелтор, дворник. Представителей этих профессий в Красноярском крае найти трудно. Такие данные приводят аналитики сервиса hh.ru. Они сопоставили количество вакансий и резюме. Рассказываем, самые дефицитные профессии в Красноярском крае 2023.

В каких профессиях нехватка кадров в Красноярском крае 2023?

В своем исследовании аналитики привели больше двадцати рабочих специальностей. Самая острая нехватка в сфере медицины.

В среднем, на вакансию врача приходится всего 0,6 резюме. Хотя эксперты считают нормой, когда на одно рабочее место присылают 5-7 резюме.

Также жители региона не горят желанием работать в аптеках. В дефиците должности заведующего и фармацевта-провизора. Публикуя вакансию, работодатель в среднем получает 1,2 резюме.

Следом за врачами идут агенты по недвижимости. На одну вакансию приходится 0,9 резюме. Также сложно найти хорошего повара, пекаря и кондитера. Здесь на одно место откликается один человек.

Есть дефицит и что называется в рабочих специальностях. У нас в регионе не хватает автослесарей, автомехаников, токарей, фрезеровщиков, сантехников, штукатуров, сварщиков и маляров. Если на такую вакансию найдётся хоть один человек, то это уже хорошо.

Сколько получают представители дефицитных профессий в Красноярском крае 2023?

Если судить по вакансиям, размещенным прямо сейчас на порталах по поиску работы, то зарплата врача в Красноярске начинается от скромных 25 тысяч рублей. В районах ситуация ещё хуже. Например, в Ачинске акушеру-гинекологу предлагают 15 -22 тысячи рублей, а в Игарке наркологу готовы платить от 10 до 23 тысяч.

Зарплата у агентов по недвижимости начинается от 27 тысяч рублей. Выше минималка у рабочих профессий. Как правило, там вакансии начинаются от 30-40 тысяч.