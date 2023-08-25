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В Красноярском крае в августе резко снизились цены на дачи. Об этом рассказали специалисты портала «Мир квартир». По их данным, сильнее, чем у нас загородные дома подешевели только в Магаданской области. Рассказываем, насколько рухнул ценник, почему и сколько в среднем стоит загородный домик в Красноярском крае.

Сколько стоит дача в Красноярском крае в третьем квартале 2023?

Средняя стоимость дачи в нашем регионе составляет 4 миллиона 600 тысяч рублей. Дома в элитном сегменте специалисты во время подсчёта не учитывали. Анализировали только вторичный рынок.

Судя по объявлениям, которые есть сейчас, самые дешевые дачи в окрестностях Красноярска стоят от 125 тысяч рублей. А цена элитных коттеджей порой доходит до 100 миллионов.

На сколько подешевели дачи в Красноярском крае в третьем квартале 2023?

Загородные домики в нашем регионе подешевели в августе сразу на 11%. Эксперты объясняют это просто, сезон подходит к концу и покупателей становится меньше. Есть и ещё несколько причин.

— Тенденция к падению цен прослеживается все четче. Сжатию спроса на вторичном рынке домов способствует падение покупательной способности населения. А также конкуренция со стороны «первички», где застройщики стали предлагать недорогую типовую застройку на ИЖС, на которую банки дают льготную ипотеку, — рассказал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

На сколько дачи в Красноярском крае дороже или дешевле, чем в других регионах?

По средней стоимости дачи Красноярский край занимает 52 место среди регионов России. У нас загородные домики дешевле, чем в Новосибирской области. Там средняя стоимость дачи 5,8 миллионов рублей. Обогнала наш регион в топе по цене даже Тыва. Эксперты посчитали, что там выложить за частный дом придётся 6,2 миллиона рублей.

Самые дорогие дачи находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе.