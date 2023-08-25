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Общество25 августа 2023 0:00

Выходные в Красноярске будут дождливыми

Рассказываем, какая будет в последние выходные лета
Виктор БОРОДИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние выходные лета не порадуют красноярцев солнечной погодой. По данным краевого Гидрометцентра 25-26 августа в городе будут идти дожди. Рассказываем, что ждать в последние выходные лета.

Синоптики прогнозируют осадки уже в ночь с пятницы на субботу. Дождь будет идти и днём. Температура воздуха за окном +23 градуса. Ветра не ожидается. В ночь на воскресенье, 27 августа, на улице 14 градусов тепла и снова дождь.

В воскресенье днём, по прогнозу синоптиков, будет облачно. Также ожидается небольшой дождь. Воздух в городе прогреется до 21 градуса.

А вот сервисы Gismeteo и Яндекс.Погода дают более оптимистичные прогнозы. По их данным, дождь будет идти только в субботу. В воскресенье днём ожидается пасмурная погода, но без осадков.

Погода