Скинув ружье с плеча, убил дочь: на севере Красноярского края суда ожидает отец, случайно застреливший 3-летнего ребенка

То самое ружье Фото: прокуратура

На севере Красноярского края суда ожидает 38-летний отец, случайно застреливший собственную 3-летнюю дочь. Как сообщили в прокуратуре, расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» завершено.

Трагедия произошла в мае текущего года. Мужчина взял у своего знакомого охотничье ружье. И 12 июня отправился на охоту. Вернулся в тот же день домой – а находился он в тот момент вместе со своей семьей в рыболовецкой точке «Дерябино».

- Не разрядил ружье, не извлек из ствола неиспользованный патрон, а скинул ружье с плеча и неумышленно направил его в сторону жилья, в котором находилась его малолетняя дочь. В результате небрежных действий произошел самопроизвольный выстрел, в результате чего дробь прошла сквозь стену и попала в находившуюся внутри девочку, - рассказали в СК.

Малышка получила ранение в голову, правое плечо и лопаточную область. Ее доставили в больницу живой, но, увы, спасти медикам ее не удалось.

Позже выяснилось, что оружие было неисправным – с трещиной на корпусе, на нем отсутствовал предохранитель, часть цевья и выбрасыватель стреляных гильз.

Отец-охотник свою вину признал полностью.