На севере Красноярского края некто в чёрном плаще преследовал девочек ночью и предлагал конфеты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Дудинки бьют тревогу. В городе заметили мужчину, который пристаёт к девочкам-подросткам. Он якобы караулит их рядом с супермаркетом и предлагает конфеты. В краевой полиции пообещали проверить эту информацию.

Местные жители даже сняли подозрительного мужчину на видео. Оно моментально разлетелось по местным пабликам в социальных сетях. По словам очевидцев, всё происходило в третьем часу ночи. На кадрах видно, что мужчина в чёрном плаще идёт по тротуару за двумя девушками.

— Я забрал изначально одну девушку. Она испуганно рассказала о том, как за ней шел этот подозрительный тип. Затем мы встретили его по дороге. Он шел за двумя девушками. Я решил забрать этих девушек. Они тоже испуганно рассказали, как он шел за ними, — написал автор ролика.

Сотрудники полиции Таймыра уже начали проверку. Сейчас они ищут подозрительного мужчину. Особые приметы: чёрный плащ, кепка и очки.

Если вам что-либо известно о предполагаемом злоумышленнике, обращайтесь в отдел полиции в Дудинке или звоните в дежурную часть. Номер телефона: 8(39191) 5-20-10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Дудинке полиция ищет мужчину, пристававшего к девочкам-подросткам

Жители Дудинки бьют тревогу. В городе заметили мужчину, который пристаёт к девочкам-подросткам. Он якобы караулит их рядом с супермаркетом и предлагает конфеты. В краевой полиции пообещали проверить эту информацию. (подробнее)