Матери погибшего стало плохо от увиденного: в Красноярском крае ритуальщики два часа не могли опустить гроб в могилу

В Красноярском крае гробовщики заплатят 150 000 рублей за нервы матери на похоронах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае во время похорон прямо на кладбище случилась очень неприятная ситуация. Ритуальщики спустя рукава выкопали могилу, а когда в нее стали опускать гроб – она не подошла по размеру. Следующие два часа стали для родных погибшего каким-то адом. Гроб с телом их близкого человека тягали туда-сюда, пытаясь подогнать могилу по размеру.

Ритуальщики все же смогли доделать яму таким образом, чтобы усопшего наконец предали земле. Гроб опускали в могилу весь испачканный в земле, со сломанными ручками. В конечном итоге матери покойного стало плохо от наблюдения всей этой картины. Похороны собственного ребенка и так невероятно сложно пережить морально, а тут еще и такое издевательство над телом…

Поле похорон одна из родственниц обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на гробовщиков.

«В добровольном порядке ИП Сухарев Н.В. вернул 13000 рублей за некачественное изготовление могилы, а также был готов компенсировать моральный вред в размере 20000 рублей, но пострадавшая не согласилась с этой суммой», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства обратились в суд, где было вынесено решение взыскать с ритуальщиков 150 000 рублей – 100 000 моральная компенсация и штраф в размере 50 000 рублей.