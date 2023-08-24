В Красноярском крае раньше срока закончили строительство Высокогорского моста

Совсем скоро здесь будут ездит автомобили Фото: КРУДОР

В Красноярском крае раньше срока закончили строительство самого северного моста через реку Енисей. Как рассказали в Ростехнадзоре, Высокогорский мост получил заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

Работы проведены в полном объеме, никаких нарушений не выявлено.

По плану закончить строительство моста должны были в конце 2023 года, но работы велись с опережением графика – поэтому сдать в эксплуатацию мост получилось намного раньше.

Напомним, что протяженность сооружения составит почти 1,2 километра, вес пролетов – 8 тысяч тонн. Сама дорога будет двухполосной, а расчетная скорость движения автомобилей составит около 80 километров в час.

Строительство объекта началось еще в 2020 году. Общая стоимость работ составила более 7 миллиардов рублей.

Мост в этом районе должен решить следующие задачи: создать условия для реализации инвестпроектов, которые реализуются в Ангаро-Енисейском экономическом районе, и повысить качество жизни населения, так как стабильное сообщение между берегами возможно лишь по зимникам. Сейчас промышленное и экономическое развитие здесь ограничено из-за труднодоступности территории.