Мать пила, наплевав на ребенка: маленькая девочка из Тувы скончалась после травм, болезней и надругательств

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Четырехлетняя девочка из Тувы скончалась в московской детской больнице. Как рассказал «Московский комсомолец», изможденного ребенка доставила туда из Кызыла посторонняя женщина по имени Татьяна, которая взяла на себя опеку над брошенным ребенком. Родной матери девочки было наплевать на ребенка – она проводила все время в алкогольном трипе.

Девочка не жила, а страдала

Когда девочка родилась, ее мать даже не забрала ребенка из роддома: младенец сразу попал в больницу и провел там некоторое время. Потом мать все же пришла за ребенком, хотя лучше бы этого не происходило – девочка попала в абсолютно антисоциальные условия.

Татьяна иногда приходила к семейству проведать девочку: ее гражданский муж приходился отцом нерадивой матери. По ее словам, в доме стояли разруха и холод, а ребенок круглый год ходил в легкой одежде – из-за чего у девочки развилось хроническое заболевание почек.

Полтора года назад девочка попала в больницу. Официальный диагноз – выпадение прямой кишки, однако знакомая Татьяны, которая видела ребенка, сразу заявила о том, что девочку изнасиловали. Кто это мог сделать – неизвестно, поскольку сожители у ее матери менялись как перчатки.

– Я думаю на тогдашнего сожителя Алки. Он у нее как раз в то время ошивался, а потом переехал куда-то за Саяны. Больше его не видели, – отметила Татьяна.

Суд не позволил оформить опеку

Муж Татьяны не раз пытался подать документы на опеку над внучкой, однако в 2020 году попал под арест за ДТП с прохожим, а закон не позволяет стать опекуном гражданину, который отбывал наказание. Мужчина пытался судиться, но на суд явилась мать девочки и заявила, что не отдаст ребенка.

Таким же образом она отбирала девочку у ее биологического отца, который, по словам Татьяны, не был плохим человеком. Зачем – непонятно. Сама женщина при этом находилась под присмотром органов опеки, и ребенка у нее регулярно изымали, но лишь затем, чтобы потом вернуть назад.

Погубила одного ребенка и решила завести нового

Этой весной ситуация обернулась трагедией.

– На майские праздники мы забрали девочку к себе, но 9 мая опять пришла мать и потребовала ребенка. Девочка была с ней 4 дня, а потом мы узнаем, что она в больнице. Вся голова у нее разбита. Видимо, откуда-то упала. И затем у нее обострилось заболевание почек. Ее перевели в республиканскую больницу, а оттуда – в Москву. Но, видимо, уже поздно. Когда я ее везла в самолете, малышка уже была на диализе, – рассказала Татьяна.

Что будет с матерью погибшей девочки – пока неясно. Ее соседи рассказали, что полиция долго не могла отыскать женщину, чтобы хотя бы сообщить ей о смерти дочери. Новость ее, к слову, не обескуражила – мать заявила, что родит себе еще одного ребенка. Также непонятно, будут ли отвечать органы опеки, которые присматривали за семьей, но не смогли или не захотели спасти девочку.

– Опека придет, заберет ребенка и отправит в больницу или в приют. Затем приходит родная мать, говорит, что она якобы исправилась. Ей снова отдают дочку. Верят этой мамаше, которой, кроме своих мужиков, ничего не нужно, – добавила Татьяна.