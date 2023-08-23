Вакцинация от гриппа в Красноярском крае 2023: советы специалистов, запись, бесплатная прививка

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Вакцину от гриппа начали завозить в медицинские учреждения Красноярского края. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения. Там пояснили, сезонный подъём заболеваемости ещё не начался, но готовиться к нему надо уже сейчас. Рассказываем, что советуют специалисты, как можно записаться на вакцинацию и кому это надо сделать в первую очередь.

Какую вакцину завезли в Красноярский край в 2023 году?

В регионе есть два препарата. Первый – Совигрипп. Эта вакцина предназначена для взрослых и содержит в себе все актуальные штаммы гриппа. В Красноярский край завезли 360 тысяч доз.

Второй препарат – Ультрикс Квадри. Эта вакцина уже для детей. Её можно поставить даже 6-месячному ребёнку. Также вакцина подойдёт для беременных. В регион завезли 185 тысяч доз препарата.

Отметим, что всего в Красноярском крае планируют привить от гриппа 1 миллион 300 тысяч жителей. Вакцина будет поступать частями. Оба препарата отечественные.

Кому надо привиться от гриппа в Красноярске в первую очередь?

Врачи советуют вакцинацию не откладывать абсолютно всем. Сейчас пациентов в поликлиниках банально меньше, чем будет осенью. Но в первую очередь в медучреждение должны обратиться люди, у которых, в случае заражения гриппом, есть риск развития тяжелых осложнений.

Это беременные. Люди, зараженные ВИЧ. Пациенты с болезнями и пороками развития сердца, дыхательной и центральной нервной системы, а также с хроническими заболеваниями и сахарным диабетом.

Кто бесплатно может привиться в Красноярском крае в 2023 году?

Перечень большой. Бесплатная прививка положена детям от 6 месяцев до 18 лет. Сами работники медучреждений могут получить вакцину. Также в перечень вошли сотрудники образовательных учреждений и правоохранительных органов.

На бесплатную прививку могут рассчитывать сотрудники социальной и коммунальной сфер. Вакцина бесплатно полагается и людям, работающим в МФЦ. Также в списке краевого минздрава значатся сферы торговли и транспорта.

Ещё от гриппа могут бесплатно привить призывников, студентов, беременных, муниципальных служащих, вахтовиков, людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

Как записаться на вакцинацию в Красноярском крае в 2023 году?

Для этого достаточно обратиться в поликлинику. Можно по телефону, а можно и по старинке, через регистратуру. Поставить прививку вам могут в любом медицинском учреждении.