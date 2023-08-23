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Сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь начнётся в Красноярском крае 26 августа. В региональном министерстве экологии рассказали, что около 15 тысяч человек написали заявление, чтобы получить разрешение на охоту. Рассказываем, что для этого нужно сделать, какие документы собрать, и как долго продлиться сезон.

На кого в Красноярском крае можно охотиться?

Сезон охоты на некоторых животных открыт ещё с первого августа. Это касается, например, горных козлов, овцебыков и волков, медведей и кабанов. А вот с 26 августа можно будет охотиться на фазанов, уток, гусей, казарок и куропаток.

Если говорить про копытных животных, то с 15 августа в Красноярском крае можно охотиться на северных оленей. Сезон охоты на благородных оленей откроется 1 сентября.

Любителям пушнины придётся ещё немного подождать. Сезон охоты на соболей, норок и куниц начнётся только 15 октября.

Какие документы для охоты необходимо получить в Красноярском крае?

Во-первых, необходимо разрешение на ружье. Во-вторых, нужен охотничий билет федерального образца. В-третьих, так называемое разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Как подать заявление и получить разрешение на охоту в Красноярском крае?

Охотничий билет федерального образца можно получить несколькими способами. Лично обратиться к инспектору краевого министерства экологии, прийти в МФЦ, заполнить заявление на портале Госуслуг. Также можно воспользоваться услугами почты и с её помощью отправить все необходимые для получения билета документы в минэкологии. Список того, что нужно прикрепить есть на сайте охотнадзора.

Работает в Красноярском крае и единый номер телефона 122, по которому можно узнать все необходимые детали. Охотничий билет обязаны выдать в течение пяти рабочих дней. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов также надо получать в краевом министерстве экологии. Для этого необходимо отправить туда заявление. Бланк и почтовые реквизиты есть по ссылке. Но проще это сделать через портал Госуслуг. Разрешение выдают в течение десяти рабочих дней.

В министерстве экологии Красноярского края рассказали, что уже сейчас заявку на получение разрешения подали около 15 тысяч человек. Почти 13 из них, сделали это с помощью портала Госуслуг.

Какое наказание ждёт браконьеров в Красноярском крае?

Охотинспекторы уже перешли на усиленный режим работы. Они активно патрулируют территорию и проверяют у людей все документы. Добавим, что за незаконно убитого зверя или птицу придётся заплатить штраф. Утка, убитая без разрешения обойдется в пару тысяч рублей, за тетерева надо будет выложить от шести тысяч, а за глухаря от восемнадцати.