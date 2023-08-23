Место силы Красноярска: спасенный горожанами от продажи ипподром отметил 100-летие

Красноярскому ипподрому 100 лет! Фото: ИВАНОВА Диана

Здесь проводили бега еще со времен Николая II, ставили рекорды, которые держатся десятки лет. Здесь нет случайных людей – только влюбленные в свое дело. Такое это особенное место, красноярский ипподром. 19 августа старейший спортивный объект города отпраздновал 100-летие.

Каким встретил он вековой юбилей?

Первые упоминания об ипподроме встречаются с 1894 года. Тогда купец Степанов подал в управу прошение – выделить участок под конную площадку. Ему пошли навстречу, дали 16,5 гектаров земли. В ту пору это была окраина.

Рысистые бега состоялись тут еще при царе, в 1900-м. Сотни людей собирались полюбоваться на азартное зрелище.

Первые рысистые бега провели здесь еще в 1900-м году. Фото: ИВАНОВА Диана

Потом войны, революция… Страна переживала катаклизмы. А ипподром выстоял. 19 августа 1923 года было объявлено об открытии его как советского предприятия.

- Зачем он был необходим? До 60-х годов ХХ века лошадь считалась животным стратегического значения, - поясняет главный судья ипподрома Ирина Радионова. – А рысак был, как городское такси. Занимался перевозкой людей и грузов.

Конники красноярского ипподрома на соревнованиях. Площадка - стадион рядом с музеем. Фото: архив.

До начала Великой Отечественной ипподром работал в полную силу: бега, тотализатор, сборы на воздушный флот. Когда началась война, на фронт ушли все. Не только люди - лошадь воевала, как человек (в кавалерии, артиллерии, медслужбе). Вновь ипподром открыли в 1943-м, когда еще не отгремела Курская дуга. Так люди верили в победу.

Начиная с послевоенных лет, с ипподромом связаны имена сразу двух наездников-легенд. Это Александр Щельцын, сосланный в Сибирь по доносу. Позже он привез сюда лошадей высочайшего класса. Рекорды, которые ставил на них Щельцын, не могли побить больше полувека! Также огромную роль в жизни красноярского ипподрома сыграла Алла Ползунова, великая наездница, на ее счету больше 900 побед. Всю себя посвятила беговому делу, ее знали везде – от России до Новой Зеландии. А у нас в Красноярске конники звали просто бабушкой.

В честь векового юбилея ипподром устроил большой праздник. Фото: ИВАНОВА Диана

Что такое ипподром сейчас?

Его основная работа – испытание рысистых пород. Небольшой ликбез: традиционно в Сибири разводят как раз их. Для того чтобы вырастить скакуна, у нас не тот климат. Ему нужно солнце, долгие выпасы. А рысак не так прихотлив. Достойную лошадь можно получить и в суровых условиях. Поэтому в Сибири растят рысаков. И занимаются бегами, а не скачками. То есть соревнуются лошади, запряженные в двухколесный экипаж, качалку.

Традиционно в Сибири выращивают рысаков, а на юге скакунов. Фото: ИВАНОВА Диана

- Бега и скачки – это не спорт, а испытательская племенная работа, но с элементами спорта, - уточняет судья-комментатор Андрей Шевелев. – Собственники привозят к нам своих лошадей, чтобы они показали лучшие результаты. Для этого нужна качественная дорожка. И у нас она есть, одна из самых резвых. В Сибири такая только в Красноярске и в Барнауле. Больше десятка лошадей за всю историю Большого Сибирского Круга установили пожизненные рекорды именно на дорожке нашего ипподрома. Итак, мы выявляем лучших. Они становятся производителями, затем ученые в НИИ ведут селекцию пород. Эта работа у нас по линии минсельхоза.

Основная задача ипподрома - испытание рысистых пород. Фото: ИВАНОВА Диана

Бега и скачки - это далеко не одно и тоже! На фото - именно бега. В них соревнуются лошади, запряженные в экипаж. Фото: ИВАНОВА Диана

Второе направление: конный спорт, олимпийский виды (конкур, троеборье, выездка…). Они идут по линии министерства спорта и федерации конного спорта. Многие их соревнования заведены на площадку ипподрома.

Ипподром - это и племенная работа, и спорт. Фото: ИВАНОВА Диана

И третье: сопутствующие виды деятельности. Пони-клуб, иппотерапия, прокат, обучение верховой езде.

- К нам обращаются детские дома, интернаты для взрослых-инвалидов. Привозят малышей с аутизмом, ДЦП, незрячих. И наши инструкторы занимаются с ними, зачастую бесплатно.

А пони тоже кони! Фото: ИВАНОВА Диана

Центр притяжения

В итоге ипподром оказался центром притяжения тысяч человек. Они-то и отстояли исторический объект, когда он едва не ушел с молотка.

Для многих горожан ипподром - настоящая отдушина. Сюда приходят целыми семьями. Фото: ИВАНОВА Диана

В начале 2022-го его выставил на торги собственник, АО «Россиподромы» (из Москвы). Действующее предприятие – полные конюшни, сезон с мая по октябрь,– вдруг отнесли к непрофильным активам как убыточное.

- Но все ипподромы убыточны, - отмечает Андрей Шевелев. – У них огромные земельные участки. В некоторых регионах власти шли навстречу, делали налоговую льготу. Тогда ипподром уходит в небольшой плюс. У нас же такого не было.

Что же было? Поблизости два кладбища и одна промзона, нет парковок, туалетов для посетителей, - перечисляли столичные менеджеры.

Никто не спорит, ипподрому требуется реконструкция. Крытые трибуны, кафе, благоустройство территории, все это нужно. Но почему же собственник, чья задача развивать, с 2011 года не вложил сюда ни рубля?

- Мы написали заявление в прокуратуру. Была проведена проверка. И вот ответ: «Не найдено достаточных оснований для отнесения имущества к непрофильным активам. Предприятие с торгов снято».

Посмотрите, какие красавцы! Фото: ИВАНОВА Диана

Но главное сделали люди

Горожане, депутаты, телевизионщики - равнодушным не остался никто. Собрали 3,5 тысяч «живых» подписей, еще 14,5 тысяч электронных. Приходили семьями, с детьми. Писали из школ и детсадов, подключились коллеги из других городов. Конники, мир небольшой, все друг друга знают. Если твой дом рушат, надо бороться.

Поздравить ипподром с юбилеем приехали сотни горожан. Фото: ИВАНОВА Диана

- Так это и сработало, - подытожил Андрей Шевелев. - Сейчас у нас налоговая льгота на три года. Надеемся, за это время юридический вопрос разрешится. Пока реконструкцию ни город, ни регион провести не могут. Поэтому нужно, чтобы ипподром снова стал краевым. «В настоящее время прорабатываются механизмы принятия ипподрома в краевую собственность», - ответили нам из Правительства. Дальше могут быть разные пути развития. Главное – развязать этот узел. В первую очередь, это в интересах красноярцев.

ВАЖНО

СТАВКА НА СВОЕ

АНДРЕЙ ШЕВЕЛЕВ:

- Был период, когда у нас появились несколько лошадей, выведенных здесь, в крае. Они показывали результаты на всероссийском уровне. Это и замечательная кобыла Водная Гладь, и рекордсмен Хан.

Таких высоких результатов на лошадях местной селекции сейчас нет. А хочется, чтобы они побеждали. Для этого желательно сделать две вещи: пересмотреть краевые соревнования сельских конников. Полностью проводить их на лошадях местной селекции (или чтобы среди них разыгрывалось большинство призов). И второе: у нас была система дотаций на содержание лошадей на ипподроме. Если бы мы смогли к ней вернуться, появился бы дополнительный стимул. Это сразу изменило бы ситуацию в лучшую сторону