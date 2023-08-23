Красноярская ТЭЦ-2 завершает подготовку к зиме

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По словам специалистов, без временного отключения горячей воды обойтись нельзя. Именно за этот период персоналу предстоит успеть выполнить ремонт оборудования и все работы на тепловыводах крупнейшей теплоэнергоцентрали города.

Алексей Козлов, заместитель главного инженера по эксплуатации Красноярской ТЭЦ-2 поясняет:

- Жители города привыкли к тому, что горячую воду отключают для проверки теплосетей на прочность. И это, действительно, так. Но в это же время на станции проходят работы, которые невозможны без отключения потребителей. Мы заранее планируем их именно на период планового останова теплосети от ТЭЦ, чтобы лишний раз не отключать потребителей от горячей воды. При этом выработка электроэнергии продолжается.

Кстати, за последние несколько лет период отключения горячей воды в Красноярске сократился вдвое, раньше горожанам и по 20 дней в году приходилось терпеть неудобства.

Каждое лето энергетики оценивают состояние агрегатов ТЭЦ с учетом готовности к эксплуатации в условиях суровой сибирской зимы, проводят замену и обновление необходимых узлов. Это лето не исключение. На данный момент специалисты ведут ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования. Завершаются работы на одной из двух дымовых труб ТЭЦ-2 – в верхней части конструкции на высоте 180 метров идет замена оголовка. Это достаточно сложные высотные работы – вес одной секции оголовка составляет 50 кг, а весь он тянет на 5,3 тонны, потому оборудование частями поднимают на высоту 175 метров специальными лебедками.

На время остановки подачи горячей воды сотрудники ТЭЦ также проверяют газоходы, которые соединяют котлоагрегаты с трубой – они прочищаются или заменяются при необходимости.

В этот же период выполняются работы и на одном из двух тепловыводов станции. Сейчас сотрудники присоединяют к основному трубопроводу большой участок теплосети, который был заменен еще до планового останова. Напомним, что тепловыводы от ТЭЦ-2 третий год реконструируют с увеличением диаметра, чтобы получить достаточно тепловой энергии для замещения котельных и подключения новостроек в северо-западной части Красноярска.