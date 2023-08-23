Погребенные заживо: в Красноярском крае двоих рабочих насмерть засыпало зерном

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае двоих рабочих насмерть засыпало зерном. Региональная прокуратура начала проверку охраны труда на сельхозпредприятии.

Фото: прокуратура Красноярского края

Все произошло в ночь с 22 на 23 августа в Назаровском районе. Аппаратчик обработки зерна и его помощник выполняли работы по обслуживанию сушильного комплекса. В ведомстве подозревают, что сотрудники предприятия были пьяны в этот момент. Они попытались устранить образовавшийся засор при работающем оборудовании. Произошла трагедия.

Фото: прокуратура Красноярского края

Работников втянуло вглубь контейнера с тоннами сырого зерна. Мужчины 30 и 49 лет погибли от недостатка воздуха. Их тела нашли утром.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства на предприятии, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Проведение доследственной проверки поставлено на контроль в прокуратуре, — добавили в ведомстве.

СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).