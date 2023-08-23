Школьникам, студентам, а также их родителям: о выплатах по линии Социального фонда России

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже совсем скоро начнется новый учебный год. О чем нужно помнить учащимся и их родителям, чтобы получать выплаты по линии СФР, узнайте из нашего материала.

Пенсия по случаю потери кормильца

18-летним школьникам, завершившим обучение в июне, выплата пенсии по случаю потери кормильца (СПК) продлена по 31 августа.

После зачисления в учебное заведение студент должен представить оригинал справки об обучении в Клиентскую службу Социального фонда России по Красноярскому краю.

Практически со всеми вузами региона Отделение СФР по Красноярскому краю заключило Социальный Соглашения об информационном взаимодействии, и в будущем необходимые данные специалисты фонда будут запрашивать сами.

Если учебное заведение находится в другом городе, то справку об обучении можно выслать почтой или передать через любую Клиентскую службу Социального фонда.

Студенты, которые обучаются на очной форме обучения, имеют право получать пенсию по случаю потери кормильца до 23 лет.

Студенты, достигшие возраста 18 лет и оформившие академический отпуск, не теряют права на выплату пенсии по случаю потери кормильца за исключением призыва в армию. Жителям края, прервавшим учебу в связи с призывом в армию, необходимо сообщить об этом в региональное Отделение СФР.

Доплата к фиксированной выплате за иждивенцев

Если у родителя-пенсионера есть ребенок- школьник или студент, то ему устанавливается повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Родителям детей, не достигших возраста 18 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере устанавливается независимо от факта обучения и нахождения на иждивении родителей. По достижении ребенком возраста 18 лет помимо родственных отношений необходимо подтвердить факт обучения в образовательной организации по очной форме обучения и факт его нахождения на иждивении родителя. Если ребенок осуществляет трудовую деятельность и имеет самостоятельный доход, то иждивенцем не считается.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, в сумме, равной одной третьей размера этой фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. Фиксированная выплата подлежит ежегодной индексации. В 2023 году размер повышения фиксированной выплаты с учетом одного иждивенца составляет 2 513 рублей 44 копейки.

Для перерасчета необходимо представить в Клиентскую службу СФР или МФЦ следующие документы:

- подтверждающие факт нахождения на иждивении (справки о совместном проживании с родителем, сведения о доходах ребенка и родителей, документы, подтверждающие, что помощь родителя является основным или преимущественным источником средств к существованию (например, договор об оплате родителем обучения и прочие);

- справка образовательной организации, содержащая сведения о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с обязательной ссылкой на номер и дату приказа о зачислении.

При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения необходимо известить территориальный орган СФР, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и размера повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии или прекращение (продление) их выплаты, в том числе об изменении места жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств.

Фото: "КП" Архив

Оплатить обучение средствами материнского капитала

Средствами федерального семейного капитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях – от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.

Кроме того, маткапитал разрешается использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя. В таких случаях также обязательно наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения.

Средства господдержки можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был не старше 25 лет на начало обучения, а учебное заведение находилось в России и имело лицензию.

Чтобы воспользоваться маткапиталом, нужно подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.

Чтобы оплатить обучение ребенка средствами материнского капитала, нужно предоставить следующие документы:

- договор об оказании платных образовательных услуг; заверенная организацией либо индивидуальным предпринимателем копия договора об оказании платных образовательных услуг;

- сведения из договора об оказании платных образовательных услуг (при наличии заключенного между организацией, имеющей право на оказание платных образовательных услуг, и территориальным органом СФР соглашения об информационном взаимодействии).

Документы для направления средств материнского (семейного) капитала на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации либо у индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление образовательной деятельности:

- договор (должен включать обязательства организации/индивидуального предпринимателя по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера платы за это);

- заверенная копия договора между организацией/индивидуальным предпринимателем и владельцем сертификата;

- сведения из договора об оказании платных услуг (при наличии заключенного между организацией, имеющей право на оказание платных образовательных услуг, и территориальным органом СФР соглашения об информационном взаимодействии).

Документы для направления средств материнского (семейного) капитала на оплату проживания в общежитии:

- договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;

- справка из организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.

Если территориальным органом СФР заключено соглашение об информационном взаимодействии с образовательной организацией, с которой у владельца сертификата на материнский (семейный) капитал заключен договор на предоставление платных образовательных услуг ребенку, представление заверенной организацией копии договора не требуется. Информация об этих учреждениях есть на сайте Социального фонда России.

В данном случае сведения договора на оказание платных образовательных услуг будут запрошены территориальным органом СФР в рамках межведомственного взаимодействия.

ЦИФРА

Более 18 тысяч семей Красноярского края воспользовались средствами материнского капитала на оплату образования детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко Фото: Мария ЛЕНЦ

Управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко:

- Самой популярной мерой поддержки семей с детьми по-прежнему является единое пособие. С начала года Отделение СФР по Красноярскому краю назначило единое пособие более 102 тысячам родителей на 158 тысяч детей. Более 4,5 тысячи беременных женщин получили пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. Сумма выплат превысила 6 миллиардов рублей.

В Красноярском крае семьи с детьми получают порядка 20 мер поддержки от Социального фонда России. Самые востребованные выплаты: материнский (семейный) капитал, единое пособие, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет.

По вопросам о назначении пособий и социальных выплат жители Красноярского края могут обращаться по Единому телефону Контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный), а также в официальные аккаунты Отделения Социального фонда по Красноярскому краю в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Больше информационных материалов по теме финансовой грамотности ищите в разделе Мои финансы на сайте министерства финансов Красноярского края.

Подготовила Нина БОНДАРЧУК.