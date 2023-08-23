Пять советов красноярским родителям школьников перед началом нового учебного года

Стресс от предстоящего учебного года может быть не только у малышей, но и у подростков Фото: Мария ЛЕНЦ

До начала школьного учебного года остались считанные дни. А это значит, что пора переходить из каникулярного в учебный режим и перестраивать будни учащегося. Конечно, все дети разные – кому-то предстоит адаптация и тяжелая перестройка после длительного отдыха, ну а кто-то возвращается в учебный процесс так, словно и не прекращал грызть гранит науки. Как перейти в рабочий режим безболезненно как для школьника, так и для его семьи? Об этом «Комсомольской правде-Красноярск» рассказала кандидат психологических наук, детско-подростковый клинический психолог высшей категории Анастасия Пенявская (Томск).

СОВЕТ ПЕРВЫЙ: КОРРЕКТИРУЕМ РЕЖИМ ДНЯ И СНА

Эх, каникулы! Подъем в 12 дня, завтрак и целый день свободен. Прогулки, интересные книги, сериальчики на вечер или компьютерные игрушки. Затягивает так, что школьники забывают, что нужно ложиться спать. Ну а что, вставать то не рано.

За пару недель до школы необходимо перестраивать режим дня и сна – возвращаться к привычному распорядку, к ранним отбоям и подъемам. Постепенно, не резко. В течение дня нагружать какой-то небольшой работой, активизировать мыслительную деятельность – давать разные интеллектуальные задания, задействовать целенаправленно функции памяти, внимания и мышления. Тогда организм спокойно адаптируется, не среагирует стрессом на внезапно перестроившийся график и свалившуюся на него учебную нагрузку. Что касается графика сна, то количество необходимых часов зависит от возраста – чем младше ребенок, тем больше отдыха ему требуется.

Если входить в режим плавно, то в начале учебного года можно избежать не только стресса у школьника, но и сохранить нервы родителей – количество препираний по поводу раннего подъема и опозданий уменьшаться в разы.

СОВЕТ ВТОРОЙ: НЕНАВЯЗЧИВО УЗНАТЬ ОПАСЕНИЯ И НАДЕЖДЫ РЕБЕНКА

Новый учебный год – новые сложности, свершения и желания чего-то добиться. У ребенка перед походом в школу, особенно если это первый раз или новый класс, могут скопиться внутренние переживания. Родителю стоит аккуратно поинтересоваться, опасается чего-то их школьник, может его что-то тревожит. Мягкий разговор по душам поможет ребенку успокоиться, почувствовать поддержку, укрепить веру в себя, а также выяснить - не нуждается ли он в помощи взрослых. Такие беседы и помощь помогают выстраивать доверительные отношения со школьником, что очень важно не только перед учебным годом, а в целом.

СОВЕТ ТРЕТИЙ: ОБСУДИТЬ ПРЕДСТОЯЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И ПЛАНЫ НА НЕГО

Такие разговоры актуальны с учеником любого возраста. Это помогает настроиться на школу, подумать о своих целях, поразмышлять о том, что бы хотелось улучшить в этом году. Возможно у школьника проснулся интерес к какому-либо предмету и он хочет поглубже начать его изучать, может желает попробовать свои силы в олимпиаде. Либо ребенок понимает, что какие-то науки даются ему сложнее и их нужно подтянуть с репетитором. Понимание того, что хочет ученик от предстоящей учебы, помогает более комфортно планировать время, средства и силы.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: НЕ ЗАБЫВАЕМ ХВАЛИТЬ ШКОЛЬНИКА

Получать похвалу приятно не только за большие достижения, но и за маленькие победы. Это мотивирует к будущему выполнению различных заданий и поручений. Также это помогает формировать доверительные отношения – ребенок понимает, что на его действия есть отклик от значимых для него взрослых, а значит его любят, участвуют в его жизни и готовы помочь при надобности.

СОВЕТ ПЯТЫЙ: КРИТИКОВАТЬ ПРАВИЛЬНО И ПО ДЕЛУ

Часто родители путают здравую критику и «разбор полётов», после которого школьник может опустить руки и потерять интерес к учебе. Суть критики – разобрать проблему, выяснить, почему не получилось, и помочь исправить недостатки. Поэтому нужно понимать, что важно не переусердствовать, не опускаться до оскорблений и унижений, сравнений с другими детьми и разбирать ситуации один на один с ребенком, а не при посторонних.

P.S. В целом, помимо всех этих несложных советов, важно не забывать о самом главном — родителям нужно почаще обнимать своего ребенка, и говорить, что они его любят. Это дает ему уверенность и защищенность!