Билет на самолет – и поминайте, как звали: жительница Красноярска подарила себе на 85-летний юбилей поездку в горы

Красноярская путешественница в 85 лет отправилась в путешествие в Киргизию. Фото: минсоцполитики Красноярского края

Взять билет на самолет – и поминайте, как звали. Подальше от дома и поближе к новым эмоциям и новым приключениям. Жительница Красноярска Инна Петрова так и поступила. Сделала себе подарок на 85-летний юбилей. Целый год копила деньги с пенсии, откладывала. В то же время искала места на карте, куда бы хотела отправиться. Изучала все варианта и выбирала. Наконец, остановила свой выбор на озере Иссык-Куль, которое находится в Киргизии.

- Я поехала сама, без путевки. Купила билет на самолет до Бишкека, сняла квартиру рядом с озером Иссык-Куль и каждый день ходила на берег дышать целительным воздухом, - делится впечатлениями женщина.

Между прочим, отсутствовала она дома целый месяц. А когда вернулась – полная эмоций, стала рассказывать обо всем своим знакомым, показывать им фотографии. Живет Инна Петрова в пансионате для пожилых людей и инвалидов «Ветеран». Несмотря на столь почтенный возраст, очень любит путешествовать по стране и миру. В настоящее время в копилке ее впечатлений более 50 поездок. Во время каждого путешествия она легко заводит новые знакомства, рассказывает собеседникам о себе, о жизни в пансионате.

Средства на поездки женщина откладывает со своей пенсии в течение года, а непосредственно в самих поездках очень экономно их расходует. После возвращения домой она делится своими впечатлениями с друзьями и даже размещает свои путевые рассказы в некоторых газетах.

В министерстве социальной политики Красноярского края рассказали, что в регионе в настоящее время 32 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживает около 6,5 тысячи пожилых людей и инвалидов. У каждого из них есть возможность выезжать, однако все зависит от желания и состояния здоровья. На время отсутствия сохраняется место.

Ирина Пастухова, и.о. министра социальной политики Красноярского края, по этому поводу подметила:

- В последние годы в нашем обществе активно развенчиваются стереотипы в отношении пожилых людей. Они энергичные и увлеченные, стараются идти в ногу со временем, с интересом знакомятся с современными технологиями и учатся пользоваться смартфонами и компьютерами, реализуют себя в творчестве. И в этом их поддерживают мероприятия нацпроекта «Демография».