8 причин посетить фестиваль «Столица здоровья» в Минусинске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Образовательная площадка фестиваля «Столица здоровья» откроется 25 августа в городской библиотеке им. А.С Пушкина и будет работать с 12.00 до 15.00. Вход свободный.

Кому и почему стоит посетить фестиваль «Столица здоровья» в Минусинске

В одном месте пройти профилактические осмотры.

Фото: Мария ЛЕНЦ

* Площадки Центра здоровья и медицинской профилактики КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» и «Губернских аптек»: исследование структуры тела (определение мышечной, жировой ткани, жидкостных сред, расчет индекса массы тела, необходимое количество калорий), измерение артериального давления, диагностика стоп и остроты зрения, ультразвуковая чистка очков,

2. Послушать две лекции.

- Руководитель группы специальных проектов АО «Губернские аптеки» Ольга Саенко расскажет о государственных программах - электронных рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, бесплатных услугах для посетителей аптек.

- Заведующая Центром здоровья и медицинской профилактики КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»Августа Ракке расскажет о принципах рационального питания.

3. Продегустировать чай из трав, собранных в Сибири: с шиповником, брусникой, для пациентов с диабетом, гипертонией, способный повышать или понижать артериальное давление.

4. Протестировать натуральную аптечную косметику, которую сибирские фармацевты делают сами: кремы для всех типов кожи, в том числе для проблемной и возрастной, сыворотки, маски, тоники, скрабы и др.

5. Задать вопросы специалистам социальной защиты и социального обслуживания, Минусинского отделения Социального Фонда России по Красноярскому краю о материальной поддержке, государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы.

6. Сдать просроченные или ненужные вам лекарства на утилизацию, это можно будет сделать прямо в библиотеке.

7. Получить в подарок журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте.Свои советы дают главный внештатный гериатр Красноярского края Мария Леонова, ортопед, офтальмолог и другие специалисты. Важная тема журнала – обеспечение льготными лекарствами и переход на электронные рецепты, а также ликбез о витаминах и минералах для серебряного возраста: без чего нельзя обойтись.

8. За кружкой чая поделиться личными рецептами активного долголетия с другими гостями фестиваля.

Все услуги предоставляются бесплатно.

Организаторы и партнеры

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Минусинска, Центра здоровья и медицинской профилактики КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница», МБУК Минусинская городская централизованная библиотечная система (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, городская библиотека им. А.Т. Черкасова, городская библиотека им. Э.Н. Успенского), КГБУ СО Центр семьи «Минусинский», КГБУ СО «КЦСОН «Минусинский», ТО КГКУ УСЗН по Минусинску и Минусинскому, клиентской служба г. Минусинска и Минусинского района отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, спортивного комплекса имени Ю.В. Шумилова, ОГИБДД МО МВД России «Минусинский», волонтеров «Минусинского педагогического колледжа имени А.С. Пушкина», волонтеров-медиков Минусинского медицинского техникума, отделения "Спортивной акробатики" МБУ ДО ДЮСШ г. Минусинска.