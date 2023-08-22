Что изменится в школах Красноярска с 1 сентября 2023: новый учебник истории, трудовое воспитание, серебряные медали

Фото: Мария ЛЕНЦ

В новом учебном году за парты в Красноярском крае сядут 375 тысяч школьников. Ребят начнут приучать к труду, у старшеклассников появится новый учебник истории, а хорошисты смогут рассчитывать на серебряную медаль. Изменения в учебной программе анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Рассказываем, к чему стоит приготовиться детям и родителям.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По какому учебнику истории будут заниматься школьники в Красноярске с 1 сентября 2023?

Учебник истории с разделом о специальной военной операции – одно из главных новшеств этого года. Его соавтором стал помощник президента Владимир Мединский. Он отметил, что учебник для старшеклассников писали в сжатые сроки. Начали только в апреле, но сейчас всё уже готово.

Учебник охватывает последние 80 лет российской истории. Последняя глава, состоящая из 17 параграфов, посвящена специальной военной операции и причинам, по которым она началась. Красноярским школьникам расскажут о возвращении Крыма, Минских соглашениях и новых регионах РФ.

Отметим, что новый учебник по истории появится и для учащихся средней школы. Но он будет готов только в следующем году.

Как школьников будут привлекать к общественно полезному труду в Красноярске с 1 сентября 2023?

С нового учебного года ребята будут самостоятельно убирать кабинеты, следить за порядком на школьном дворе, а также помогать библиотекарям. И важнейший пункт в этой части, теперь учителям не надо получать согласие родителей, чтобы привлечь детей к труду.

В Госдуме уже поспешили успокоить обеспокоенных родителей. Заменять техничек дети не будут, заверили в парламенте. А вот учителя обязаны учитывать физическое состояние детей и обращать внимание на их состояние здоровья.

Кто сможет получить серебряную медаль в Красноярске с 1 сентября 2023?

Серебряную медаль будут давать тем, кто окончил школу с одной или двумя четверками в аттестате. Кроме того подросток должен принимать активное участие в городских и районных олимпиадах, а также участвовать в общественной жизни образовательного учреждения. Балл по ЕГЭ должен быть не ниже минимального.

Напомним, последний раз серебряную медаль красноярским школьникам вручали в 2014 году. Тогда в министерстве образования РФ заявили, что награда обесценилась, её получают слишком много ребят, но никаких дополнительных бонусов при поступлении медаль не даёт. Впрочем, о преференциях ничего не сказано и сейчас. На данный момент серебряная медаль выглядит просто, как приятный бонус.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Какие ещё изменения ждут школьников в Красноярске с 1 сентября 2023?

В образовательных учреждениях также будут проходить занятия по начальной военной подготовке. «Проспекту Мира» в главном управлении образования администрации Красноярска рассказали, что коснется это только старшеклассников. Занятия будут внеурочными.

На НВП подростков будут учить собирать и разбирать автомат Калашникова, маршировать строем, пользоваться респиратором и противогазом, а также оказывать первую помощь в бою.

Ещё один обязательный внеучебный модуль – профориентация. Каждую неделю красноярским школьникам будут рассказывать о разных профессиях. И это будут не сухие лекции от учителей, а встречи со специалистами и экскурсии на предприятия. Занятия будут проходить у детей, начиная с 6 класса.