Четверо жителей Красноярского края обвиняются в хищении более 320 млн рублей

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Четверо жителей Красноярского края обвиняются в хищении более 320 миллионов рублей и легализации криминальных доходов. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает тг-канал «МВД МЕДИА».

По версии полиции, злоумышленники создали организацию, которая занималась лесозаготовками в крае. Позже они вступили в партнерские отношения с компанией, заключившей с региональным министерством природных ресурсов и экологии договоры аренды лесных участков площадью около 39 тысяч гектаров.

Преступники в течение нескольких лет формировали подложные документы. На их основании организация требовала от смежника плату за якобы проведенные работы. Также они распоряжались древесиной с его участка.

Сообщники смогли завладеть чужим лесоматериалом общим объемом около 20 тысяч кубометров. Также они обратились в суд о взыскании с компании-партнера несуществующей задолженности перед их фирмой. В качестве доказательств были предоставлены подложные документы.

В итоге ущерб от их деятельности составил более 320 млн рублей. Отметим, что часть этих денег была легализована.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.