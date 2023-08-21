В Красноярском крае усилены поиски пропавшего в лесу пожарного

Пропавший Максим Михасев. Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае усилены поиски пропавшего в лесу 21-летнего пожарного Максима Михасева, которого разыскивают с 20 июля. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в пресс-службе Лесопожарного центра.

Напомним, что все случилось в Тасеевском районе, недалеко от поселка Кирсантьево. Там отряд из 25 пожарных занимался тушением очередного лесного пожара. По предварительным данным, Максим подрался с несколькими коллегами.

Парень вернулся в свою палатку, а в 5 часов утра вышел из нее. С тех пор пожарного никто не видел. Поиски молодого человека начались сразу же, его искали, в том числе, с привлечением собак. Результатов это не дало.

Следователи же завели уголовное дело по статье «убийство» для расширения полномочий при поисках. В Лесопожарном центре «КП-Красноярск» рассказали, что на поиск Максима выделены 10 человек и автомобиль высокой проходимости, а с 21 августа усиливается группировка по поискам.

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