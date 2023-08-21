Из красноярского аэропорта отправили ретрорейс в Москву в День Воздушного флота

Взлет ретрорейса состоялся на закате
Фото: Юлия КОВАЛЬ
В красноярском аэропорту празднование Дня Воздушного флота России совпало с выполнением ретрорейса из Красноярска в Москву к 100-летию авиакомпании «Аэрофлот». В честь этого в воздушной гавани прошло небольшое мероприятие с фотозоной и интерактивными локациями.
Пассажиров встречали и провожали музыканты
Фото: Юлия КОВАЛЬ
Пассажиров встречала площадка, оформленная в виде советской комнаты 80-х годов.
Фото: Юлия КОВАЛЬ
На соседней локации музыканты играли песни прошедших лет, а рядышком все желающие могли попробовать себя в роли волка из легендарной игры прошлого века – «Ну, погоди!».
Фото: Юлия КОВАЛЬ
Также была организована выставка старинных фото, посвященных авиации.
В аэропорту создали небольшую комнату в стиле 80-х
Фото: Юлия КОВАЛЬ
Для всех купивших билеты на ретрорейс была воссоздана атмосфера середины 20 века.
Фото: Юлия КОВАЛЬ
Началось все со стойки регистрации, где пассажирам выдавали багажные бирки в стиле ретро.
Фото: Юлия КОВАЛЬ
Далее путешественников на борт самолета приглашала команда бортпроводников в униформе, пошитой по стандартам начала 1980-х годов.
Прекрасные бортпроводницы
Фото: Юлия КОВАЛЬ
Во время полета предлагалось специальное бортовое меню и напитки по классическим рецептам того времени.
Фото: Юлия КОВАЛЬ
После приземления – сертификат полета и памятный значок.
Фишка - форма в стиле ретро
Фото: Юлия КОВАЛЬ
Примечательно, что таких полетов по мотивам прошлого всего будет 7. Каждый рейс уникален и отличается от другого – разная форма, меню и сувениры.
Счастливого пути!
Фото: Юлия КОВАЛЬ
- В такой праздник - День Воздушного флота - особенно приятно и почетно, что мы встречаем и провожаем уникальный ретрорейс нашего партнера - авиакомпании «Аэрофлот». Вот уже два года красноярский аэропорт является одним из базовых для этой компании, мы вместе достигаем новые вершины, открываем новые направления для сибиряков и постоянно улучшаем качество оказываемых услуг, - рассказал заместитель генерального директора воздушной гавани Евгений Владимиров.