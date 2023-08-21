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Общество21 августа 2023 7:06

Из красноярского аэропорта отправили ретрорейс в Москву в День Воздушного флота

Пассажиров на борту встречали стюардессы в форме 80-х годов и ретро-меню
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Взлет ретрорейса состоялся на закате

Взлет ретрорейса состоялся на закате

Фото: Юлия КОВАЛЬ

В красноярском аэропорту празднование Дня Воздушного флота России совпало с выполнением ретрорейса из Красноярска в Москву к 100-летию авиакомпании «Аэрофлот». В честь этого в воздушной гавани прошло небольшое мероприятие с фотозоной и интерактивными локациями.

Пассажиров встречали и провожали музыканты

Пассажиров встречали и провожали музыканты

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Пассажиров встречала площадка, оформленная в виде советской комнаты 80-х годов.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

На соседней локации музыканты играли песни прошедших лет, а рядышком все желающие могли попробовать себя в роли волка из легендарной игры прошлого века – «Ну, погоди!».

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Также была организована выставка старинных фото, посвященных авиации.

В аэропорту создали небольшую комнату в стиле 80-х

В аэропорту создали небольшую комнату в стиле 80-х

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Для всех купивших билеты на ретрорейс была воссоздана атмосфера середины 20 века.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Началось все со стойки регистрации, где пассажирам выдавали багажные бирки в стиле ретро.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Далее путешественников на борт самолета приглашала команда бортпроводников в униформе, пошитой по стандартам начала 1980-х годов.

Прекрасные бортпроводницы

Прекрасные бортпроводницы

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Во время полета предлагалось специальное бортовое меню и напитки по классическим рецептам того времени.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

После приземления – сертификат полета и памятный значок.

Фишка - форма в стиле ретро

Фишка - форма в стиле ретро

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Примечательно, что таких полетов по мотивам прошлого всего будет 7. Каждый рейс уникален и отличается от другого – разная форма, меню и сувениры.

Счастливого пути!

Счастливого пути!

Фото: Юлия КОВАЛЬ

- В такой праздник - День Воздушного флота - особенно приятно и почетно, что мы встречаем и провожаем уникальный ретрорейс нашего партнера - авиакомпании «Аэрофлот». Вот уже два года красноярский аэропорт является одним из базовых для этой компании, мы вместе достигаем новые вершины, открываем новые направления для сибиряков и постоянно улучшаем качество оказываемых услуг, - рассказал заместитель генерального директора воздушной гавани Евгений Владимиров.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ