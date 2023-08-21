Его состояние оценивается как «удовлетворительное»: пассажира перевернувшейся в Туве лодки нашли живым

Фото: МЧС по Республике Тыва

Пассажира перевернувшейся в Туве лодки нашли живым. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Напомним, что 19 августа в республике перевернулась лодка-казанка с четырьмя людьми. Маломерное судно двигалось по реке Большой Енисей в село Сыстыг-Хем Тоджинского района. Один человек выплыл самостоятельно, судьба остальных неизвестна.

Фото: МЧС по Республике Тыва

Сегодня, 21 августа, при поисковых работах найден один из 3-х пропавших без вести. Мужчину обнаружили на острове посреди Большого Енисея, врачи оценивают его состояние как «удовлетворительное». За время работ обследовано 25 километров реки и 7 островов.

Поиски других граждан продолжаются.