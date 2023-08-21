Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на новой неделе ожидается жаркая погода. Такой прогноз составил портал GISMETEO.

Начнется рабочая неделя с комфортных +23 градусов днем и переменной облачности, но без осадков. Ночью похолодает до +12 градусов. Во вторник погода не изменится. Разве что днем будет чуть теплее – до +24 градусов, а ночью до +14.

В среду и четверг уже придет полноценная жара. Днем будет светить солнце, а температура составит +27-28 градусов. Ночью же ожидается прохлада – около +13-14 градусов. Ни осадков, ни ветра не прогнозируется.

Пятница обещает быть самым жарким днем. Днем придется жара +31 градусов, на небе не будет ни облачка. Ночью посвежеет до +15, но без осадков.