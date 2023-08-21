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Общество21 августа 2023 1:47

На новой неделе в Красноярск вернется жара

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на предпоследней неделе лета
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на новой неделе ожидается жаркая погода. Такой прогноз составил портал GISMETEO.

Начнется рабочая неделя с комфортных +23 градусов днем и переменной облачности, но без осадков. Ночью похолодает до +12 градусов. Во вторник погода не изменится. Разве что днем будет чуть теплее – до +24 градусов, а ночью до +14.

В среду и четверг уже придет полноценная жара. Днем будет светить солнце, а температура составит +27-28 градусов. Ночью же ожидается прохлада – около +13-14 градусов. Ни осадков, ни ветра не прогнозируется.

Пятница обещает быть самым жарким днем. Днем придется жара +31 градусов, на небе не будет ни облачка. Ночью посвежеет до +15, но без осадков.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ