Жительница Минусинска вырастила помидор весом 1785 граммов и выиграла «Ниву». Фото: администрация Минусинска

Наконец подведены итоги традиционного конкурса «Минусинский помидор»-2023. Участники изрядно поволновались: всего было подано 37 заявок, многие из них – впервые. Томаты у всех наросли – один краше другого. Но кто же самый-самый?

И вот торжественный момент: звание «Минусинский чемпион» в этом году получил томат весом 1785 граммов. Помидор-тяжеловес сорта «Минусинский крупный» удалось вырастить в теплице Светлане Бусловой, медсестре по профессии и коренной жительнице города. Традиционная награда – автомобиль. Если точнее – новая LADA Niva Legend с прицепом.

Светлана Петровна – как раз из тех, кто раньше была в числе зрителей, а нынче впервые стала участницей. Много лет она работала в детской реанимации, а цветоводство и огородничество стали ее увлечением. Выращивать растения и собирать урожай ей помогают муж — водитель минусинской межрайонной больницы, и дочь — школьница. Она считает, что таких помидоров, как в Минусинске, нигде нет.

Действительно, где вы еще видели, чтобы за помидоры новенькие автомобили выдавали? В нашем случае это не просто плод, а символ города, царь и бог – и растет он тут просто замечательно.

Организаторы конкурса отметили, что в этом году было четыре номинации: «Минусинский чемпион», «Самый урожайный куст», «Помидорная плантация» и «За верность Минусинскому помидору». Участником мог стать любой совершеннолетний житель Минусинска, имеющий в собственности приусадебный или дачный участок.

Второе место заняла учитель математики Галина Гонсиоровская. Она уже больше 10 лет принимает участие в конкурсе, на этот раз вес ее помидора составил 1680 граммов сорта «Гигант Фарина». Семья выращивает в этом году около 1000 корней. Вместе с мужем в качестве эксперимента выращивают разные сорта, но предпочтение отдают, конечно, местным помидорам.

3 место в конкурсе на самый крупный помидор у Елены Родниковой. Она врач – детский стоматолог, в конкурсе принимала участие впервые. На огороде ей помогают муж и трое детей. Результат из совместных стараний – тепличный помидор сорта «Бифштекс Альби» весом 1575 граммов.