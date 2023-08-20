«Его били три раза»: пропавший в Красноярском крае лесной пожарный Максим Михасев до сих пор не найден

Мать пропавшего в красноярской тайге лесного пожарного обвиняет его руководство. Фото: СК

Пропавший лесной пожарный Максим Михасев до сих пор не найден. Напомним, что он вышел 20 июня из палаточного лагеря в лес и исчез. Это произошло в Тасеевском районе, в 15 километрах от поселка Кирсантьево, где отряд из 25 лесных пожарных занимался тушением огня. По предварительной информации между несколькими мужчинами произошел скандал, а за ним и драка. Максим ушел в палатку, но около 5 часов утра бригада заглянула туда и обнаружила – парня нет на месте. Поискали своими силами по округе – никаких следов, вызвали правоохранителей.

Его поисками занимались спасатели и полиция, в том числе кинологи. Следком завел уголовное дело по статье «Убийство» (это не означает, что человека стопроцентно считают убитым, но такие меры позволяют расширить круг возможностей для поисков, зачастую бывает так, что искомый человек оказывается живым – поэтому не будем спешить с выводами).

Мать 21-летнего Максима Михасева в отчаянии разместила в социальных сетях пост, в котором высказала свое мнение по поводу случившегося. Женщина указывает, что после тушения пожара бойцы за ужином употребляли спиртные напитки, в результате чего и произошел конфликт с участием ее сына и еще трех его коллег.

«Они его избивали три раза, били по спине, по животу, по голове! Сказали, что после драки Максим ушел в палатку, а дошел ли он до нее, никто не видел. А утром его не нашли в палатке, он там даже не ночевал. Куда он исчез босиком без обуви, без вещей, без телефона? Кто ему помог исчезнуть? Может быть те твари, которые его избивали?» - дословно цитируем слова женщины.

Правда, непонятно, откуда у нее сведения о том, какие именно побои наносились ее сыну. Кто ей рассказал? Кто тот источник, словами которго она составляет обвинение? Возможно, это показания предполагаемых участников возможного избиения? Они дали показания, а женщину как потерпевшую, ознакомили с ними? Официальных комментариев по этому поводу ведь нет. Идет следствие и только оно может полностью восстановить картину случившегося.

Мать в открытую задает вопросы: почему руководство допустило, чтобы подчиненные привезли с собой в тайгу алкоголь, на рабочее место? Почему никто из старших не прекратил драку? И главный вопрос – почему до сих пор, за два месяца, не нашли никаких следов ее сына? Эмоции женщины можно понять, но, повторим: следствие идет.